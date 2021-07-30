Олег КРАСНОПЕРОВ: «Ворсклу преследует злой рок»

Бывший полузащитник «Ворсклы» и сборной Украины Олег Красноперов поделился мнением о вылете полтавского клуба из второго квалификационного раунда Лиги конференций от финского КуПСа (2:2, 2:3).

— Как можно назвать прошедшее противостояние Ворсклы с КуПСом? Это позор?

— (После паузы.) Обидно. Да, никогда не хочется проигрывать, но это футбол. Такие несчастья происходят. Думаю, тренерский штаб сделает выводы из этого поражения.

— Какие можно делать выводы, если команда весь прошлый сезон стремилась попасть в еврокубки — и сразу вылетела?

— Я бы даже не назвал это невезением, когда команда пропускает на последних секундах основного времени в двух подряд матчах, это словно злой рок. Случилось необязательное удаление, непонятный даже не второй, а третий пропущенный мяч. Можно было сыграть лучше в том эпизоде. Может, полтавчане в меньшинстве где-то и подустали. Очень низко сели…

— Понятно, что Юрий Максимов не враг сам себе. И понятно, что «Ворскла» не на пике своей готовности. Но почему, по сути, решающие мячи в обоих поединках были пропущены полтавчанами в компенсированное к основному время?

— Будучи футболистом, я попадал в подобные ситуации. Здесь все дело в психологии. И, опять же, невезение. Не дать сопернику практически ничего создать на протяжении 90 минут, а потом допустить такую нелепость…