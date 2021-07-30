Мексика вырвала победу над Канадой и вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики стала вторым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ-2021. Турнир проходит в 9 городах Соединенных штатов Америки на 10 стадионах.
В матче 1/2 финала турнира мексиканцы на девятой компенсированной минуте вырвали победу над национальной командой Канады – 2:1.
В финале, который состоится 1 августа, сборная Мексики сыграет против футболистов из США.
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Источник — Sport.ua
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