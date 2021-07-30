Сборная США вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ-2021. Турнир проходит в 9 городах Соединенных штатов Америки на 10 стадионах.
В матче 1/2 финала турнира американцы минимально выиграли у национальной команды Катара со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил 29-летний форвард Гьяси Зардес.
В финале, который состоится 1 августа, сборная США сыграет с победителем полуфинального противостояния между Мексикой и Канадой. Их встреча начнется сегодня в 05:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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