Сборная США вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ-2021. Турнир проходит в 9 городах Соединенных штатов Америки на 10 стадионах.

В матче 1/2 финала турнира американцы минимально выиграли у национальной команды Катара со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил 29-летний форвард Гьяси Зардес.

В финале, который состоится 1 августа, сборная США сыграет с победителем полуфинального противостояния между Мексикой и Канадой. Их встреча начнется сегодня в 05:00 по Киеву.