ВИДЕО. С трудом избежали драки. Пепе жестко срубил Мхитаряна в спарринге

Во время спарринга между португальским «Порту» и итальянской «Ромой» (1:1) на поле произошла стычка между защитником «драконов» Пепе и хавбеком «волков» Генрихом Мхитаряном.

Пепе жестко сфолил против Мхитаряна, при падении Генрих успел задеть лицо португальца бутсой. Затем армянин вскочил с газона и набросился на обидчика. До драки дело не дошло, так как конфликтующих разняли партнеры.

Напомним, Мхитарян выступал в Украине за донецкие «Металлург» и «Шахтер». В составе «горняков» Генрих становился лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. В 2013 году армянин за 27,5 млн долларов перешел в дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что Мхитарян хочет покинуть «Рому» из-за плохих отношений с португальским тренером Жозе Моуриньо.