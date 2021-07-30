ВИДЕО. С трудом избежали драки. Пепе жестко срубил Мхитаряна в спарринге

Товарищеская встреча «Порту» и «Ромы» по накалу не уступала официальным матчам

  • 30.07.2021 07:37
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ВИДЕО. С трудом избежали драки. Пепе жестко срубил Мхитаряна в спарринге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Во время спарринга между португальским «Порту» и итальянской «Ромой» (1:1) на поле произошла стычка между защитником «драконов» Пепе и хавбеком «волков» Генрихом Мхитаряном.

Пепе жестко сфолил против Мхитаряна, при падении Генрих успел задеть лицо португальца бутсой. Затем армянин вскочил с газона и набросился на обидчика. До драки дело не дошло, так как конфликтующих разняли партнеры.

Напомним, Мхитарян выступал в Украине за донецкие «Металлург» и «Шахтер». В составе «горняков» Генрих становился лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги. В 2013 году армянин за 27,5 млн долларов перешел в дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что Мхитарян хочет покинуть «Рому» из-за плохих отношений с португальским тренером Жозе Моуриньо.

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Источник — Sport.ua

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