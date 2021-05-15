Мхитарян ищет новый клуб. Он покинет Рому из-за Моуриньо

Контракт Генриха Мхитаряна с «Ромой» истекает в конце нынешнего сезона. Продлевать сотрудничество 32-летний хавбек не хочет.
Это связано с тем, что со следующего сезона «Рому» возглавит Жозе Моуриньо. Мхитарян уже работал с португальцем в «Манчестер Юнайтед», и отношения между ними были очень непростыми.
Мхитарян уже ищет себе новый клуб на следующий сезон. Агент хавбека Мино Райола уже предложил услуги хавбека «Милану».
В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 13 голов и 13 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.
Источник — Il Tempo
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