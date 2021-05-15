Мхитарян ищет новый клуб. Он покинет Рому из-за Моуриньо

Армянский хавбек сменит клуб летом

  • 15.05.2021 13:14
  • 1699 просмотров
  • 2 комментария
Мхитарян ищет новый клуб. Он покинет Рому из-за Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Контракт Генриха Мхитаряна с «Ромой» истекает в конце нынешнего сезона. Продлевать сотрудничество 32-летний хавбек не хочет.

Это связано с тем, что со следующего сезона «Рому» возглавит Жозе Моуриньо. Мхитарян уже работал с португальцем в «Манчестер Юнайтед», и отношения между ними были очень непростыми.

Мхитарян уже ищет себе новый клуб на следующий сезон. Агент хавбека Мино Райола уже предложил услуги хавбека «Милану».

В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 13 голов и 13 ассистов в 44 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Источник — Il Tempo

(6 голосов)

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Комментарии
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 15.05.2021 14:00
    +1
    Рома гении блть: собирали пять лет атакующую команду, в том числе Педро с Мхитаряном подписали, и в итоге Моуриньо пригласили. Гениальный менеджмент
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 15.05.2021 13:24
    -2
    При Моуриньо у Генриха шансов нет. У того все должны играть в обороне, а Мхитарян этим не особо грешит.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 15.05.2021 14:00
    +1
    Рома гении блть: собирали пять лет атакующую команду, в том числе Педро с Мхитаряном подписали, и в итоге Моуриньо пригласили. Гениальный менеджмент
    Ссылка
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