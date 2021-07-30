Анчелотти хочет подписать Кулибали в Реал

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания защитника итальянского «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали.
В трансфере 30-летнего защитника лично заинтересован главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти, с которым он работал в «Наполи» с 2018 по 2019 год.
«Наполи» собирается выручить с продажи Кулибали не менее 60 млн евро. «Реал» недавно пополнил клубный бюджет благодаря продажи Рафаэля Варана в английский «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Кулибали провел в составе «Наполи» 26 поединков в Серии А, результативными действиями не отметился.
Источник — La Repubblica
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