Анчелотти хочет подписать Кулибали в Реал

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания защитника итальянского «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали.

В трансфере 30-летнего защитника лично заинтересован главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти, с которым он работал в «Наполи» с 2018 по 2019 год.

«Наполи» собирается выручить с продажи Кулибали не менее 60 млн евро. «Реал» недавно пополнил клубный бюджет благодаря продажи Рафаэля Варана в английский «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Кулибали провел в составе «Наполи» 26 поединков в Серии А, результативными действиями не отметился.