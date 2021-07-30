30 июля состоится матч 2-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Шахтер».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов Арена». Начало встречи – в 19:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Львов – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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