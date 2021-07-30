Реал может продать Иско

Мадридцы рассчитывают получить за полузащитника 20-25 млн евро

  • 30.07.2021 03:17
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Реал может продать Иско
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» хочет этим летом расстаться с хавбеком Иско, который не имел стабильного места в составе «сливочных» при предыдущем главном тренере Зинедине Зидане.

«Сливочные» готовы выслушать предложения по 29-летнему испанцу. Контракт Иско с «Реалом» истекает следующим летом, поэтому клуб хочет продать его в это межсезонье, чтобы не отпускать бесплатно через год. 

В минувшем сезоне Иско провел 29 матчей во всех турнирах за «Реал» и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее «Реал» продлил контракт с защитником.

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Источник — El Mundo Deportivo

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