Реал может продать Иско

Мадридский «Реал» хочет этим летом расстаться с хавбеком Иско, который не имел стабильного места в составе «сливочных» при предыдущем главном тренере Зинедине Зидане.

«Сливочные» готовы выслушать предложения по 29-летнему испанцу. Контракт Иско с «Реалом» истекает следующим летом, поэтому клуб хочет продать его в это межсезонье, чтобы не отпускать бесплатно через год.

В минувшем сезоне Иско провел 29 матчей во всех турнирах за «Реал» и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее «Реал» продлил контракт с защитником.