Реал продлил контракт с защитником

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с правым защитником Дани Карвахалем. Предыдущее соглашение истекало летом 2022 года, новое рассчитано до 2025 года.

Карвахаль является воспитанником «Реала», за основную команду дебютировал в 2013 году после сезона в «Байере». В прошлом сезоне из-за ряда травм 29-летний Карвахаль провел за «Реал» всего 15 матчей во всех турнирах и отметился 4 ассистами.