Реал продлил контракт с защитником

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с правым защитником Дани Карвахалем. Предыдущее соглашение истекало летом 2022 года, новое рассчитано до 2025 года.
Карвахаль является воспитанником «Реала», за основную команду дебютировал в 2013 году после сезона в «Байере». В прошлом сезоне из-за ряда травм 29-летний Карвахаль провел за «Реал» всего 15 матчей во всех турнирах и отметился 4 ассистами.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Реал Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.