Защитник Реала выбыл до конца сезона

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (ничья 1:1).
У 29-летнего защитника диагностирована мышечная травма. В нынешнем сезоне за «Реал» Карвахаль уже не сыграет.
Это уже далеко не первая травма Карвахаля в нынешнем сезоне. Суммарно на счету защитника всего 15 матчей за «Реал» во всех турнирах в текущей кампании.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.