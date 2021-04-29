Защитник Реала выбыл до конца сезона

Дани Карвахаль получил очередную травму

  • 29.04.2021 20:28
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Защитник Реала выбыл до конца сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (ничья 1:1).

У 29-летнего защитника диагностирована мышечная травма. В нынешнем сезоне за «Реал» Карвахаль уже не сыграет.

Это уже далеко не первая травма Карвахаля в нынешнем сезоне. Суммарно на счету защитника всего 15 матчей за «Реал» во всех турнирах в текущей кампании.

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Источник — AS

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