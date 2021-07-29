ВИДЕО. Ворскла пропустила в меньшинстве и вылетела из еврокубков

В матче квалификации Лиги конференции «Ворскла» при счете 2:2 пропустила в дополнительное время от КуПСа и вылетела из еврокубков.
Команда к тому моменту играла в меньшинстве.
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Источник — Sport.ua
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динамовсуое сердце Максимова
З повагою до усіх уболівальників, Ю. Максимов.
Патлатый под номером 50 явно залетный - оно ж никакущее
Патлатый под номером 50 явно залетный - оно ж никакущее
динамовсуое сердце Максимова
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