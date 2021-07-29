ВИДЕО. Ворскла пропустила в меньшинстве и вылетела из еврокубков

Команда Юрия Максимова покидает Лигу конференций

  • 29.07.2021 21:33
  • 2257 просмотров
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Ворскла пропустила в меньшинстве и вылетела из еврокубков
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В матче квалификации Лиги конференции «Ворскла» при счете 2:2 пропустила в дополнительное время от КуПСа и вылетела из еврокубков.

Команда к тому моменту играла в меньшинстве.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    UAZAK
    online
      UAZAK, 29.07.2021 22:19
    +1
    ідіоти ............... кому програти хокейному клубу................... 0 повний все я забув за цю річечку
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 29.07.2021 22:06
    0
    І що саме дивно,що зарплата в цих кривоногих більша,ніж,наприклад,в Романчука,Білодід чи Магучіх.
    Ссылка
    moysha
    online
      moysha, 29.07.2021 21:52
    +1
    Гнать ко всем чертям очередное
    динамовсуое сердце Максимова
    Ссылка
    new0star
    online
      new0star, 29.07.2021 21:43
    -2
    Нічого, в чемпіонаті України реабілітуємося! Ну програли в єврокубках і що?
    З повагою до усіх уболівальників, Ю. Максимов.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.07.2021 21:43
    +2
    Должна была играть Десна, а Ворсклу вытащили, поэтому и обкакались! А Жеваго в бегах.
    Ссылка
    Марина Гарина
    online
      Марина Гарина, 29.07.2021 21:43
    0
    Далба би... Піде раси кончені...Тварі безмозглі... Альянс су ка знявся іза ху йні... От через що зніматись треба ....Алянс бля дь ...Амбіції вищі за людей... Бо ті люди раби для них... Ганд они кон... Ворскла група підера ст ів ...
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 29.07.2021 21:42
    +5
    Пожизненный бан в еврокубки ворскле! На прошлые еврокубки пропустили за 10 секунд до конца матчах каким то аматорам и тут всрались!
    Ссылка
    Edel
    online
      Edel, 29.07.2021 21:41
    +2
    Ворскла заслужено програла. КуПс має кращу команду, якісніших гравців. У Ворскли гравці дерев'яні, ні техніки, ні таланту. Де цих гравців знайшли? Позор
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.07.2021 21:41
    0
    И Пиявко не помог!!!
    Ссылка
    new0star
    online
      new0star, 29.07.2021 21:40
    +5
    Такий цирк не часто побачиш. Програли вони, а стидоба у всієї України.
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 29.07.2021 21:40
    +1
    Жду уход Максимова-так подготовить команду
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 29.07.2021 21:40
    +7
    Стільки помилок на рівному місці я давно не бачив
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.07.2021 21:40
    +3
    Колгосп позорний!
    Ссылка
    moysha
    online
      moysha, 29.07.2021 21:39
    +2
    Ворсклу курва следом за Альянсом росформировать нафиг.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 29.07.2021 21:37
    +5
    Такого бездарного зрелища я давно не видел
    Патлатый под номером 50 явно залетный - оно ж никакущее
    Ссылка
    ptl9188
    online
      ptl9188, 29.07.2021 21:37
    +10
    Оце всрались так всрались!!
    Ссылка
    ptl9188
    online
      ptl9188, 29.07.2021 21:37
    +10
    Оце всрались так всрались!!
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 29.07.2021 21:40
    +7
    Стільки помилок на рівному місці я давно не бачив
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 29.07.2021 21:42
    +5
    Пожизненный бан в еврокубки ворскле! На прошлые еврокубки пропустили за 10 секунд до конца матчах каким то аматорам и тут всрались!
    Ссылка
    new0star
    online
      new0star, 29.07.2021 21:40
    +5
    Такий цирк не часто побачиш. Програли вони, а стидоба у всієї України.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 29.07.2021 21:37
    +5
    Такого бездарного зрелища я давно не видел
    Патлатый под номером 50 явно залетный - оно ж никакущее
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.07.2021 21:40
    +3
    Колгосп позорний!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.07.2021 21:43
    +2
    Должна была играть Десна, а Ворсклу вытащили, поэтому и обкакались! А Жеваго в бегах.
    Ссылка
    Edel
    online
      Edel, 29.07.2021 21:41
    +2
    Ворскла заслужено програла. КуПс має кращу команду, якісніших гравців. У Ворскли гравці дерев'яні, ні техніки, ні таланту. Де цих гравців знайшли? Позор
    Ссылка
    moysha
    online
      moysha, 29.07.2021 21:39
    +2
    Ворсклу курва следом за Альянсом росформировать нафиг.
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 29.07.2021 22:19
    +1
    ідіоти ............... кому програти хокейному клубу................... 0 повний все я забув за цю річечку
    Ссылка
    moysha
    online
      moysha, 29.07.2021 21:52
    +1
    Гнать ко всем чертям очередное
    динамовсуое сердце Максимова
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 29.07.2021 21:40
    +1
    Жду уход Максимова-так подготовить команду
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 29.07.2021 22:06
    0
    І що саме дивно,що зарплата в цих кривоногих більша,ніж,наприклад,в Романчука,Білодід чи Магучіх.
    Ссылка
    Марина Гарина
    online
      Марина Гарина, 29.07.2021 21:43
    0
    Далба би... Піде раси кончені...Тварі безмозглі... Альянс су ка знявся іза ху йні... От через що зніматись треба ....Алянс бля дь ...Амбіції вищі за людей... Бо ті люди раби для них... Ганд они кон... Ворскла група підера ст ів ...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.07.2021 21:41
    0
    И Пиявко не помог!!!
    Ссылка
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