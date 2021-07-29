Пройдут ли дальше? Состав Ворсклы на матч Лиги конференций

Сегодня в 19:00 «Ворскла» на своем поле проведет ответный матч квалификации Лиги конференций против финского КуПСа.
Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Сегодня наставник Юрий Максимов выбрал следующий стартовый состав:
Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пуцлин, Скляр, Тилль, Якубу, Кане, Степанюк
В запасе: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Яворский, Кравчук, Челядин, Кушниренко, Вакула, Эсеола
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.