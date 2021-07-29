Пройдут ли дальше? Состав Ворсклы на матч Лиги конференций

Ответный матч еврокубка

  • 29.07.2021 17:43
  • 915 просмотров
  • 2 комментария
Пройдут ли дальше? Состав Ворсклы на матч Лиги конференций
© vorskla.com.ua

Сегодня в 19:00 «Ворскла» на своем поле проведет ответный матч квалификации Лиги конференций против финского КуПСа.

Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Сегодня наставник Юрий Максимов выбрал следующий стартовый состав:

Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пуцлин, Скляр, Тилль, Якубу, Кане, Степанюк

В запасе: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Яворский, Кравчук, Челядин, Кушниренко, Вакула, Эсеола

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 29.07.2021 18:13
    0
    Я не подивлюся цей матч. В нас шквал. Х.з як швидко енергетики відновлять лінії. Ворсклі - перемоги.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 17:47
    +1
    Пройдут , удачи Полтаве !
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 17:47
    +1
    Пройдут , удачи Полтаве !
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 29.07.2021 18:13
    0
    Я не подивлюся цей матч. В нас шквал. Х.з як швидко енергетики відновлять лінії. Ворсклі - перемоги.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности