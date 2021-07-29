Ювентус отправился на карантин. У игрока команды нашли коронавирус

Заразился Хамза Рафья

  • 29.07.2021 16:29
  • 227 просмотров
  • 0 комментариев
Ювентус отправился на карантин. У игрока команды нашли коронавирус
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Ювентуса» Хамза Рафья сдал положительный тест на коронавирус. Вся команда временно отправлена на самоизоляцию.

Все игроки и тренерский штаб пройдут тесты на коронавирус. Если результаты у всех будут отрицательные – команда возобновит тренировки.

Ранее «Ювентус» отдал своего полузащитника в аренду в «Торино».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ювентус

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности