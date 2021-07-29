Ювентус отправился на карантин. У игрока команды нашли коронавирус

Игрок «Ювентуса» Хамза Рафья сдал положительный тест на коронавирус. Вся команда временно отправлена на самоизоляцию.

Все игроки и тренерский штаб пройдут тесты на коронавирус. Если результаты у всех будут отрицательные – команда возобновит тренировки.

Ранее «Ювентус» отдал своего полузащитника в аренду в «Торино».