Ювентус отправил своего хавбека в аренду в Торино

«Торино» официально сообщил о том, что взял в аренду на один год полузащитника «Ювентуса» Марко Пьяцу. У «Торино» будет опция выкупа 26-летнего хорвата.

«Ювентус» приобрел Пьяцу у «Динамо» Загреб еще в 2016 году, однако в туринском клубе он провел только сезон 2016/2017. После этого «Ювентус» сдавал его в аренду в «Шальке», «Фиорентину», «Андерлехт» и «Дженоа».

Напомним, сегодня Криштиану Роналду приступил к тренировкам с «Ювентусом».