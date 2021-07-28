ФОТО. Роналду приступил к тренировкам с Ювентусом

36-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду начал подготовку к новому сезону в составе итальянской команды.
«Счастлив вернуться к работе», — прокомментировал Криштиану фото с тренировки.
В минувшем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 44 матча, где забил 36 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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