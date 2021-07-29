Александр ЗИНЧЕНКО: «Просто форма, которая бережет воду»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко продемонстрировал новую выездную форму «горожан».
«Просто форма, которая бережет воду», — прокомментировал фото Александр.
При производстве новой формы «Манчестер Сити» используется меньше воды, чем обычно, что хорошо для экологии и помогает беречь водные ресурсы.
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Источник — Instagram
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