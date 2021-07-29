Александр ЗИНЧЕНКО: «Просто форма, которая бережет воду»

Украинский игрок «Манчестер Сити» показал новый комплект «горожан»

  • 29.07.2021 15:53
  • 1570 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Просто форма, которая бережет воду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко продемонстрировал новую выездную форму «горожан».

«Просто форма, которая бережет воду», — прокомментировал фото Александр.

При производстве новой формы «Манчестер Сити» используется меньше воды, чем обычно, что хорошо для экологии и помогает беречь водные ресурсы.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.07.2021 16:27
    0
    При производстве новой формы «Манчестер Сити» используется меньше воды. Осталось использовать меньше пластика, которым засрали всю планету, включая воду
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.07.2021 16:27
    0
    При производстве новой формы «Манчестер Сити» используется меньше воды. Осталось использовать меньше пластика, которым засрали всю планету, включая воду
    Ссылка
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