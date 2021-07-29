Динамо подтвердило аренду Кадири в Черноморец

Полузащитник Мохаммед Кадири, контракт которого принадлежит «Динамо», проведет предстоящий сезон в одесском «Черноморце» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до завершения сезона 2021/2022.
В минувшем сезоне ганский футболист выступал в чемпионате России за тульский «Арсенал», сыграв во всех турнирах (Премьер-лига и Кубок России) 13 матчей и забив два мяча.
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Источник — ФК Динамо Киев
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