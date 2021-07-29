Динамо подтвердило аренду Кадири в Черноморец

Соглашение рассчитано до завершения сезона 2021/2022

  • 29.07.2021 15:33
  • 380 просмотров
  • 2 комментария
Динамо подтвердило аренду Кадири в Черноморец
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

Полузащитник Мохаммед Кадири, контракт которого принадлежит «Динамо», проведет предстоящий сезон в одесском «Черноморце» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до завершения сезона 2021/2022.

В минувшем сезоне ганский футболист выступал в чемпионате России за тульский «Арсенал», сыграв во всех турнирах (Премьер-лига и Кубок России) 13 матчей и забив два мяча.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 29.07.2021 16:23
    0
    Добро пожаловать в Чернодырец
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    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 16:10
    -1
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    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 29.07.2021 16:23
    0
    Добро пожаловать в Чернодырец
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