Динамо подтвердило аренду Кадири в Черноморец

Полузащитник Мохаммед Кадири, контракт которого принадлежит «Динамо», проведет предстоящий сезон в одесском «Черноморце» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до завершения сезона 2021/2022.

В минувшем сезоне ганский футболист выступал в чемпионате России за тульский «Арсенал», сыграв во всех турнирах (Премьер-лига и Кубок России) 13 матчей и забив два мяча.