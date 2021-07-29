Украинская бригада обслужит матч экс-команды Григорчука в Лиге Конференций

Украинская бригада арбитров во главе с Ярославом Козыком была назначена на матч квалификации Лиги Конференций «Фола» - «Шахтер» Солигорск. Поединок состоится сегодня, 29 июля, начало – в 20:30 по Киеву.

Помогать Козыку будут лайнсмены Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Анатолий Абдула.

Напомним, на прошлой неделе Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Шахтера» из Солигорска после поражения 1:2 от «Фолы» в первом матче.