Еще один клуб Ла Лиги проявляет интерес к Лунину

Клуб Ла Лиги «Эспаньол» обратил свое внимание на голкипера «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщают испанские СМИ.

Каталонцы хотят усилить и омолодить вратарскую линию. Сейчас в распоряжении «Эспаньола» есть 39-летний Диего Лопес и 31-летний Ойер Оласабаль. Их контракты истекают в 2022 году.

Пока что не известно, захочет ли «Реал» отпускать Лунина. Ранее мадридцы отказались отпускать 22-летнего украинца в аренду в клуб Сегунды «Леганес».