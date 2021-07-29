Еще один клуб Ла Лиги проявляет интерес к Лунину

Украинский голкипер может продолжить карьеру в «Эспаньоле»

  • 29.07.2021 12:30
  • 2322 просмотра
  • 4 комментария
Еще один клуб Ла Лиги проявляет интерес к Лунину
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Клуб Ла Лиги «Эспаньол» обратил свое внимание на голкипера «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщают испанские СМИ.

Каталонцы хотят усилить и омолодить вратарскую линию. Сейчас в распоряжении «Эспаньола» есть 39-летний Диего Лопес и 31-летний Ойер Оласабаль. Их контракты истекают в 2022 году.

Пока что не известно, захочет ли «Реал» отпускать Лунина. Ранее мадридцы отказались отпускать 22-летнего украинца в аренду в клуб Сегунды «Леганес».

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(4 голоса)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 29.07.2021 13:09
    0
    Trollface, 29.07.2021 12:40
    Лунину давно пора уходить из Реала.
    Лунину надо уйти в аренду на два года (или 1+1) - чтобы арендатор понимал, что сможет расчитывать на Андрея в перспективе. Смысл наигрывать вратаря, который гарантированно уйдет через год? Эспаньола - это отличный вариант.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.07.2021 12:48
    0
    О !
    Что-то новенькое
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 29.07.2021 12:43
    0
    Мне кажется Реал его уже никуда не отпустит, к сожалению...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.07.2021 12:40
    0
    Лунину давно пора уходить из Реала.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.07.2021 13:09
    0
    Trollface, 29.07.2021 12:40
    Лунину давно пора уходить из Реала.
    Лунину надо уйти в аренду на два года (или 1+1) - чтобы арендатор понимал, что сможет расчитывать на Андрея в перспективе. Смысл наигрывать вратаря, который гарантированно уйдет через год? Эспаньола - это отличный вариант.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.07.2021 12:48
    0
    О !
    Что-то новенькое
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 29.07.2021 12:43
    0
    Мне кажется Реал его уже никуда не отпустит, к сожалению...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.07.2021 12:40
    0
    Лунину давно пора уходить из Реала.
    Ссылка
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