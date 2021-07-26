Реал отказался отдавать Лунина в Леганес

Испанский футбольный клуб «Леганес» намеревался арендовать 22-летнего украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, но «сливочные» ответили отказом.

Лунин защищал цвета «Леганеса» на правах аренды с 2018 по 2019 годы, но провел всего 7 матчей за клуб.

Лунин проходит предсезонную подготовку вместе с «Реалом». Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ориентировочная стоимость Лунина составляет €3 миллиона.