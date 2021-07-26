Реал отказался отдавать Лунина в Леганес

Испанский клуб хотел арендовать украинского вратаря

  • 26.07.2021 18:29
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Реал отказался отдавать Лунина в Леганес
© Instagram. Андрей Лунин

Испанский футбольный клуб «Леганес» намеревался арендовать 22-летнего украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, но «сливочные» ответили отказом.

Лунин защищал цвета «Леганеса» на правах аренды с 2018 по 2019 годы, но провел всего 7 матчей за клуб.

Лунин проходит предсезонную подготовку вместе с «Реалом». Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ориентировочная стоимость Лунина составляет €3 миллиона.

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Источник — Marca

(9 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 26.07.2021 19:33
    0
    Сидеть вторым вратарём в таком возрасте - самоубийство. Даже в Реале. Надо пропустить свой мешок голов - только так будет прогресс и главное для вратаря - уверенность и спокойствие.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 26.07.2021 19:33
    0
    Сидеть вторым вратарём в таком возрасте - самоубийство. Даже в Реале. Надо пропустить свой мешок голов - только так будет прогресс и главное для вратаря - уверенность и спокойствие.
    Ссылка
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