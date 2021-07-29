Шахтер поздравил Луческу с Днем рождения

Сегодня экс-тренеру «Шахтера» Мирче Луческу исполняется 76 лет. Несмотря на то, что румынский специалист сейчас возглавляет «Динамо» Киев, донецкий клуб поздравил его с Днем рождения:
«ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения! Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - гласит заявление клуба.
Луческу возглавлял «Шахтер» в 2004-2016 годах, и принес клубу 22 трофея, среди которых – Кубок УЕФА 2009 года.
ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2021
Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! pic.twitter.com/JZH5SywjZx
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Щенок ты как тот гном кацапский, который приписует нашу историю себе, так и ты подписался....
Мирча в Шахтёре. " Будулай, клоун, алкаш, цыган, вор, вали вон в Румынию, нытик " .
Мирча в ДНИЩЕ: " Лучший, топ, спасибо деду за победу, наш герой " .
2-личные шкуры все эти глорики-петушки ДНА
Щенок ты как тот гном кацапский, который приписует нашу историю себе, так и ты подписался....
26.07.2020 Палкин: Луческу себя исчерпал
27.12.2020 Палкин: Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу
02.01.2021 Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго
Иногда лучше промолчать, чтобы казаться умнее..у тебя ума явно ноль
Мирча в Шахтёре. " Будулай, клоун, алкаш, цыган, вор, вали вон в Румынию, нытик " .
Мирча в ДНИЩЕ: " Лучший, топ, спасибо деду за победу, наш герой " .
2-личные шкуры все эти глорики-петушки ДНА
26.07.2020 Палкин: Луческу себя исчерпал
27.12.2020 Палкин: Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу
02.01.2021 Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго
Мирча в Шахтёре. " Будулай, клоун, алкаш, цыган, вор, вали вон в Румынию, нытик " .
Мирча в ДНИЩЕ: " Лучший, топ, спасибо деду за победу, наш герой " .
2-личные шкуры все эти глорики-петушки ДНА
Щенок ты как тот гном кацапский, который приписует нашу историю себе, так и ты подписался....
26.07.2020 Палкин: Луческу себя исчерпал
27.12.2020 Палкин: Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу
02.01.2021 Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго
Иногда лучше промолчать, чтобы казаться умнее..у тебя ума явно ноль
26.07.2020 Палкин: Луческу себя исчерпал
27.12.2020 Палкин: Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу
02.01.2021 Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго
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