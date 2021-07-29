Шахтер поздравил Луческу с Днем рождения

Сегодня экс-тренеру «Шахтера» Мирче Луческу исполняется 76 лет. Несмотря на то, что румынский специалист сейчас возглавляет «Динамо» Киев, донецкий клуб поздравил его с Днем рождения:

«ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения! Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - гласит заявление клуба.

Луческу возглавлял «Шахтер» в 2004-2016 годах, и принес клубу 22 трофея, среди которых – Кубок УЕФА 2009 года.