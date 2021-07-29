Шахтер поздравил Луческу с Днем рождения

Наставнику «Динамо» исполнилось 76

  • 29.07.2021 11:20
  • 1153 просмотра
  • 8 комментариев
Шахтер поздравил Луческу с Днем рождения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Сегодня экс-тренеру «Шахтера» Мирче Луческу исполняется 76 лет. Несмотря на то, что румынский специалист сейчас возглавляет «Динамо» Киев, донецкий клуб поздравил его с Днем рождения:

«ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения! Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - гласит заявление клуба.

Луческу возглавлял «Шахтер» в 2004-2016 годах, и принес клубу 22 трофея, среди которых – Кубок УЕФА 2009 года.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.07.2021 12:05
    0
    BUCH, 29.07.2021 11:58
    Типичная шавка вылезла из норы и сразу скулить!!!)))
    Щенок ты как тот гном кацапский, который приписует нашу историю себе, так и ты подписался....
    Ваша история? О дааа, в шубах вся история почему каждая футболка отличается? Не смогли сделать одинаковые хоть 2 шт для презентации?
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 29.07.2021 11:58
    -1
    Alexander Киев, 29.07.2021 11:38
    Типичное лицемерие от глориков - петушков ДНА - киевского:
    Мирча в Шахтёре. " Будулай, клоун, алкаш, цыган, вор, вали вон в Румынию, нытик " .
    Мирча в ДНИЩЕ: " Лучший, топ, спасибо деду за победу, наш герой " .
    2-личные шкуры все эти глорики-петушки ДНА
    Типичная шавка вылезла из норы и сразу скулить!!!)))
    Щенок ты как тот гном кацапский, который приписует нашу историю себе, так и ты подписался....
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 29.07.2021 11:49
    0
    Robert Monroe, 29.07.2021 11:26
    Типове для Шахтаря лицемірство:
    26.07.2020 Палкин: Луческу себя исчерпал
    27.12.2020 Палкин: Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу
    02.01.2021 Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго
    Серьезно? Фан киприотов о лицемерии говорит? Даже от этого твоего поста воняет лицемерием!
    Иногда лучше промолчать, чтобы казаться умнее..у тебя ума явно ноль
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.07.2021 11:42
    +2
    Памятник собираются дарить вообще или зажали?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.07.2021 11:38
    +1
    Типичное лицемерие от глориков - петушков ДНА - киевского:
    Мирча в Шахтёре. " Будулай, клоун, алкаш, цыган, вор, вали вон в Румынию, нытик " .
    Мирча в ДНИЩЕ: " Лучший, топ, спасибо деду за победу, наш герой " .
    2-личные шкуры все эти глорики-петушки ДНА
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 29.07.2021 11:37
    0
    Я тебе сейчас легонько около 100 комментов от болельщиков дыки сброшу, что они писали про Луческу еще 2-3 года назад, а потом поговорим о лицемерии, ок?)
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 29.07.2021 11:26
    0
    Типове для Шахтаря лицемірство:
    26.07.2020 Палкин: Луческу себя исчерпал
    27.12.2020 Палкин: Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу
    02.01.2021 Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 29.07.2021 11:25
    +3
    Здоровья, желания, и побольше!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 29.07.2021 11:25
    +3
    Здоровья, желания, и побольше!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.07.2021 11:42
    +2
    Памятник собираются дарить вообще или зажали?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.07.2021 11:38
    +1
    Типичное лицемерие от глориков - петушков ДНА - киевского:
    Мирча в Шахтёре. " Будулай, клоун, алкаш, цыган, вор, вали вон в Румынию, нытик " .
    Мирча в ДНИЩЕ: " Лучший, топ, спасибо деду за победу, наш герой " .
    2-личные шкуры все эти глорики-петушки ДНА
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 29.07.2021 12:05
    0
    BUCH, 29.07.2021 11:58
    Типичная шавка вылезла из норы и сразу скулить!!!)))
    Щенок ты как тот гном кацапский, который приписует нашу историю себе, так и ты подписался....
    Ваша история? О дааа, в шубах вся история почему каждая футболка отличается? Не смогли сделать одинаковые хоть 2 шт для презентации?
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 29.07.2021 11:49
    0
    Robert Monroe, 29.07.2021 11:26
    Типове для Шахтаря лицемірство:
    26.07.2020 Палкин: Луческу себя исчерпал
    27.12.2020 Палкин: Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу
    02.01.2021 Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго
    Серьезно? Фан киприотов о лицемерии говорит? Даже от этого твоего поста воняет лицемерием!
    Иногда лучше промолчать, чтобы казаться умнее..у тебя ума явно ноль
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 29.07.2021 11:37
    0
    Я тебе сейчас легонько около 100 комментов от болельщиков дыки сброшу, что они писали про Луческу еще 2-3 года назад, а потом поговорим о лицемерии, ок?)
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 29.07.2021 11:26
    0
    Типове для Шахтаря лицемірство:
    26.07.2020 Палкин: Луческу себя исчерпал
    27.12.2020 Палкин: Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу
    02.01.2021 Палкин: Луческу ценит не отношения людей, он ценит свое эго
    Ссылка
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