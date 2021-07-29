Суркис и Сидорчук поздравили Луческу с 76-летием

Наставник «Динамо» вернул киевскому клубу чемпионство

  • 29.07.2021 10:53
  • 1792 просмотра
  • 4 комментария
Суркис и Сидорчук поздравили Луческу с 76-летием
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук поздравили главного тренера команды Мирчу Луческу.
 
«От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
 
В этот праздничный день с удовольствием вспоминаем прошедший год с момента Вашего прихода в «Динамо», за время которого Вы сумели в очередной раз доказать, что являетесь Тренером с большой буквы.
 
Несмотря на сложные обстоятельства и давление, Вы вернули в Киев чемпионский титул, прибавив к нему Суперкубок и Кубок страны. Динамовцы снова выступили в Лигу чемпионов, показав достойный футбол, а костяк национальной сборной Украины на Евро-2020 составили футболисты нашей команды.
 
Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но, что не менее важно, вернули уверенность в своих силах, победные эмоции и надежды на серьезные успехи «Динамо». Ваша футбольная и житейская мудрость помогли каждому игроку команды сделать шаг вперед в своем развитии.
 
От имени всех динамовцев и наших болельщиков желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, вдохновения и новых покоренных вершин в большом футболе!».

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 11:57
    0
    желаю не крайнего требла с Динамо
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 29.07.2021 11:49
    0
    ALKOSruLKA, 29.07.2021 11:01
    "Від імені всіх динамівців та наших уболівальників" ... - я думаю, ротрібно було в ультрасів запитати, чи можна висловлюватися від імені вболівальників
    А ультрас Ето болельщики????
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.07.2021 11:01
    0
    "Від імені всіх динамівців та наших уболівальників" ... - я думаю, ротрібно було в ультрасів запитати, чи можна висловлюватися від імені вболівальників
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 29.07.2021 10:56
    -1
    "Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но, что не менее важно, вернули уверенность в своих силах, победные эмоции и надежды на серьезные успехи «Динамо». Ваша футбольная и житейская мудрость помогли каждому игроку команды сделать шаг вперед в своем развитии."
    Один ущербный текст составил,двое таких же пошли с ним поздравлять этого гастербайтера.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 11:57
    0
    желаю не крайнего требла с Динамо
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 29.07.2021 11:49
    0
    ALKOSruLKA, 29.07.2021 11:01
    "Від імені всіх динамівців та наших уболівальників" ... - я думаю, ротрібно було в ультрасів запитати, чи можна висловлюватися від імені вболівальників
    А ультрас Ето болельщики????
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.07.2021 11:01
    0
    "Від імені всіх динамівців та наших уболівальників" ... - я думаю, ротрібно було в ультрасів запитати, чи можна висловлюватися від імені вболівальників
    Ссылка
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