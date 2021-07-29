Суркис и Сидорчук поздравили Луческу с 76-летием

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук поздравили главного тренера команды Мирчу Луческу.



«От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!



В этот праздничный день с удовольствием вспоминаем прошедший год с момента Вашего прихода в «Динамо», за время которого Вы сумели в очередной раз доказать, что являетесь Тренером с большой буквы.



Несмотря на сложные обстоятельства и давление, Вы вернули в Киев чемпионский титул, прибавив к нему Суперкубок и Кубок страны. Динамовцы снова выступили в Лигу чемпионов, показав достойный футбол, а костяк национальной сборной Украины на Евро-2020 составили футболисты нашей команды.



Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но, что не менее важно, вернули уверенность в своих силах, победные эмоции и надежды на серьезные успехи «Динамо». Ваша футбольная и житейская мудрость помогли каждому игроку команды сделать шаг вперед в своем развитии.



От имени всех динамовцев и наших болельщиков желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, вдохновения и новых покоренных вершин в большом футболе!».