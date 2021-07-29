Динамо подтвердило дату проведения товарищеского матча с Фенербахче

Киевское «Динамо» подтвердило проведение товарищеского матча с «Фенербахче».
Поединок с бронзовым призером турецкой Суперлиги состоится в среду, 4 августа, и пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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