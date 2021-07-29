Динамо подтвердило дату проведения товарищеского матча с Фенербахче

Встреча состоится 4 августа

  • 29.07.2021 10:25
  • 338 просмотров
  • 2 комментария
Динамо подтвердило дату проведения товарищеского матча с Фенербахче
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» подтвердило проведение товарищеского матча с «Фенербахче».
 
Поединок с бронзовым призером турецкой Суперлиги состоится в среду, 4 августа, и пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
 
Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 10:40
    0
    все Шахтер теперь расслабится
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 10:39
    0
    Динамо тоже снялось с чемпионата Украины? Как Альянс?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 10:40
    0
    все Шахтер теперь расслабится
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 10:39
    0
    Динамо тоже снялось с чемпионата Украины? Как Альянс?
    Ссылка
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