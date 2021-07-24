Стала известна дата проведения контрольного матча Фенербахче – Динамо

Киевское «Динамо» четвертого августа проведет контрольный матч против «Фенербахче». Об этом сообщает сайт стамбульского клуба.
Ранее стало известно, что украинский клуб договорился о двух спаррингах в Турции. Еще одним соперником «бело-синих» станет «Бешикташем».
Отметим, что 14 августа в окрестностях Милана состоится контрольная встреча встреча «Динамо» – «Интер».
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Источник — ФК Фенербахче
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