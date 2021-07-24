Стала известна дата проведения контрольного матча Фенербахче – Динамо

Киевляне отправятся в Турцию в начале августа

  • 24.07.2021 18:41
  • 1097 просмотров
  • 3 комментария
Стала известна дата проведения контрольного матча Фенербахче – Динамо
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Киевское «Динамо» четвертого августа проведет контрольный матч против «Фенербахче». Об этом сообщает сайт стамбульского клуба.
 
Ранее стало известно, что украинский клуб договорился о двух спаррингах в Турции. Еще одним соперником «бело-синих» станет «Бешикташем».

Отметим, что 14 августа в окрестностях Милана состоится контрольная встреча встреча «Динамо» – «Интер».

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Источник — ФК Фенербахче

(5 голосов)

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Комментарии
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 19:11
    0
    Слава Чебан, 24.07.2021 19:06
    Перенесут на сентябрь)
    Или вообще отменят.. нах этот УПЛ.. тат же сам Интер в спарринг просится
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 24.07.2021 19:06
    0
    _-AK228, 24.07.2021 18:56
    14 августа у динамы игра против Ингульца в УПЛ.. какой Интер!?
    Перенесут на сентябрь)
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:56
    +1
    14 августа у динамы игра против Ингульца в УПЛ.. какой Интер!?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:56
    +1
    14 августа у динамы игра против Ингульца в УПЛ.. какой Интер!?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 19:11
    0
    Слава Чебан, 24.07.2021 19:06
    Перенесут на сентябрь)
    Или вообще отменят.. нах этот УПЛ.. тат же сам Интер в спарринг просится
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 24.07.2021 19:06
    0
    _-AK228, 24.07.2021 18:56
    14 августа у динамы игра против Ингульца в УПЛ.. какой Интер!?
    Перенесут на сентябрь)
    Ссылка
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