Источник: Динамо проведет два контрольных матча с турецкими грандами

Август будет богат на интересные матчи с участием столичного клуба

  • 18.07.2021 12:34
  • 1666 просмотров
  • 16 комментариев
Источник: Динамо проведет два контрольных матча с турецкими грандами
© ФК Динамо Киев. Илья Шкурин

Киевское «Динамо» планирует провести два контрольных матча с клубами из Стамбула. Об этом главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу рассказал в интервью турецким журналистам.
 
По словам румынского специалиста, в августе «Динамо» проведет спарринги с «Бешикташем» и «Фенербахче», обе игры состоятся в Стамбуле. Точные даты проведения товарищеских матчей пока не названы.
 
Отметим, что 14 августа в окрестностях Милана состоится контрольная встреча встреча «Динамо» – «Интер».

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Источник — Ajans Beşiktaş

(8 голосов)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 13:40
    0
    Predator, 18.07.2021 13:34
    Будем посмотреть на позор от дырявых. Бревноленко забьет дебютный гол за фенер
    Главное больше смотрите чем больше просмотров тем популярнее клуб.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 13:39
    0
    Zp0rt, 18.07.2021 12:49
    Играть будут в дни, когда разные шахтеры будут в квалификации ЛЧ позориться
    Это понятно.
    Просто необычно
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 18.07.2021 13:34
    -1
    Будем посмотреть на позор от дырявых. Бревноленко забьет дебютный гол за фенер
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 13:08
    0
    Saar, 18.07.2021 13:00
    "росію" вигадав ПетроІ, справжня назва цих неандертальців- московія.
    Пофіг
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 13:08
    0
    Так що, московити-це звичайні потомки Батия, ЛАЙНОроси 😀😀😀😀🤣🤣
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 18.07.2021 13:08
    0
    Дідо щось задумав. Що ДК, що шахта ніколи в товарняках не грали з такою кількістю серйозних клубів. А ще Більбао, Вільяреал та Інтер.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 13:04
    +1
    Как Пётр I боролся с термином «Московия» Есть исторический миф о том, что никакой Руси или России до Петра I не было, назвалась территория, населенная великороссами Московией, и только Петр Великий в 1721 году это название отменил, учредив новое наименование страны – Российская Империя.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 13:00
    0
    dd dent, 18.07.2021 12:54
    Турецкие гранды уже давно такое же созвучие как великая Россия
    "росію" вигадав ПетроІ, справжня назва цих неандертальців- московія.
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 18.07.2021 12:57
    +4
    Шубный клуб, 18.07.2021 12:53
    Шубная-Губная твоя помойка и очка в группе ЛЧ не возьмёт ,а в очко получит
    В еврокубках нет "моих" "твоих" команд - там все команды одинаковые, потому что они добывают очки для страны в целом и именно от этих команд зависит сколько наших клубов в следующих сезонах будет в еврокубках. Твои мысли и оскорбления не имеют ни смысловой нагрузки ни какой-то конкретики. Понятно что такие как ты думают что это смешно и пытаются свой хейт по 100 раз на день изливать в комментариях к новостям. Но поверь нормальный адекватный человек не будет опускаться до такого уровня как у тебя и попросту не возьмет во внимание те глупости которые написаны.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 12:55
    +5
    Хотя сыграть с ними будет интересно и полезно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 12:54
    +6
    Турецкие гранды уже давно такое же созвучие как великая Россия
    Ссылка
    Шубный клуб
    online
      Шубный клуб, 18.07.2021 12:53
    -4
    Fender, 18.07.2021 12:52
    Молись чтобы Шахтер прошел квалификацию ЛЧ и вам не пришлось в ЛЕ играть со всякими яблонцами.
    Шубная-Губная твоя помойка и очка в группе ЛЧ не возьмёт ,а в очко получит
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 18.07.2021 12:52
    +3
    Шубный клуб, 18.07.2021 12:50
    А то толку то ,всеровно потом всяким ференцам и яблонцам улетаете
    Молись чтобы Шахтер прошел квалификацию ЛЧ и вам не пришлось в ЛЕ играть со всякими яблонцами.
    Ссылка
    Шубный клуб
    online
      Шубный клуб, 18.07.2021 12:50
    -4
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 18.07.2021 12:38
    Короче играйте там сами в Упл.
    Мы будем товарняки с топами игратт
    Дед я так понял хочет максимально к лч команду надраконить
    А то толку то ,всеровно потом всяким ференцам и яблонцам улетаете
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 18.07.2021 12:49
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 18.07.2021 12:38
    Короче играйте там сами в Упл.
    Мы будем товарняки с топами игратт
    Дед я так понял хочет максимально к лч команду надраконить
    Играть будут в дни, когда разные шахтеры будут в квалификации ЛЧ позориться
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 12:38
    +5
    Короче играйте там сами в Упл.
    Мы будем товарняки с топами игратт
    Дед я так понял хочет максимально к лч команду надраконить
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 12:54
    +6
    Турецкие гранды уже давно такое же созвучие как великая Россия
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 12:55
    +5
    Хотя сыграть с ними будет интересно и полезно
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 12:38
    +5
    Короче играйте там сами в Упл.
    Мы будем товарняки с топами игратт
    Дед я так понял хочет максимально к лч команду надраконить
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 18.07.2021 12:57
    +4
    Шубный клуб, 18.07.2021 12:53
    Шубная-Губная твоя помойка и очка в группе ЛЧ не возьмёт ,а в очко получит
    В еврокубках нет "моих" "твоих" команд - там все команды одинаковые, потому что они добывают очки для страны в целом и именно от этих команд зависит сколько наших клубов в следующих сезонах будет в еврокубках. Твои мысли и оскорбления не имеют ни смысловой нагрузки ни какой-то конкретики. Понятно что такие как ты думают что это смешно и пытаются свой хейт по 100 раз на день изливать в комментариях к новостям. Но поверь нормальный адекватный человек не будет опускаться до такого уровня как у тебя и попросту не возьмет во внимание те глупости которые написаны.
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 18.07.2021 12:52
    +3
    Шубный клуб, 18.07.2021 12:50
    А то толку то ,всеровно потом всяким ференцам и яблонцам улетаете
    Молись чтобы Шахтер прошел квалификацию ЛЧ и вам не пришлось в ЛЕ играть со всякими яблонцами.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 13:04
    +1
    Как Пётр I боролся с термином «Московия» Есть исторический миф о том, что никакой Руси или России до Петра I не было, назвалась территория, населенная великороссами Московией, и только Петр Великий в 1721 году это название отменил, учредив новое наименование страны – Российская Империя.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 13:40
    0
    Predator, 18.07.2021 13:34
    Будем посмотреть на позор от дырявых. Бревноленко забьет дебютный гол за фенер
    Главное больше смотрите чем больше просмотров тем популярнее клуб.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 13:39
    0
    Zp0rt, 18.07.2021 12:49
    Играть будут в дни, когда разные шахтеры будут в квалификации ЛЧ позориться
    Это понятно.
    Просто необычно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 13:08
    0
    Saar, 18.07.2021 13:00
    "росію" вигадав ПетроІ, справжня назва цих неандертальців- московія.
    Пофіг
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 13:08
    0
    Так що, московити-це звичайні потомки Батия, ЛАЙНОроси 😀😀😀😀🤣🤣
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 18.07.2021 13:08
    0
    Дідо щось задумав. Що ДК, що шахта ніколи в товарняках не грали з такою кількістю серйозних клубів. А ще Більбао, Вільяреал та Інтер.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 13:00
    0
    dd dent, 18.07.2021 12:54
    Турецкие гранды уже давно такое же созвучие как великая Россия
    "росію" вигадав ПетроІ, справжня назва цих неандертальців- московія.
    Ссылка
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