Источник: Динамо проведет два контрольных матча с турецкими грандами

Киевское «Динамо» планирует провести два контрольных матча с клубами из Стамбула. Об этом главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу рассказал в интервью турецким журналистам.



По словам румынского специалиста, в августе «Динамо» проведет спарринги с «Бешикташем» и «Фенербахче», обе игры состоятся в Стамбуле. Точные даты проведения товарищеских матчей пока не названы.



Отметим, что 14 августа в окрестностях Милана состоится контрольная встреча встреча «Динамо» – «Интер».