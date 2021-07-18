Источник: Динамо проведет два контрольных матча с турецкими грандами

Киевское «Динамо» планирует провести два контрольных матча с клубами из Стамбула. Об этом главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу рассказал в интервью турецким журналистам.
По словам румынского специалиста, в августе «Динамо» проведет спарринги с «Бешикташем» и «Фенербахче», обе игры состоятся в Стамбуле. Точные даты проведения товарищеских матчей пока не названы.
Отметим, что 14 августа в окрестностях Милана состоится контрольная встреча встреча «Динамо» – «Интер».
Источник — Ajans Beşiktaş
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Просто необычно
Мы будем товарняки с топами игратт
Дед я так понял хочет максимально к лч команду надраконить
Мы будем товарняки с топами игратт
Дед я так понял хочет максимально к лч команду надраконить
Мы будем товарняки с топами игратт
Дед я так понял хочет максимально к лч команду надраконить
Мы будем товарняки с топами игратт
Дед я так понял хочет максимально к лч команду надраконить
Просто необычно
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