ВИДЕО. Месси сыграл в футбол со своими сыновьями

Аргентинскому форварду приходится тренироваться со своими детьми

  • 29.07.2021 04:15
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ВИДЕО. Месси сыграл в футбол со своими сыновьями
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний аргентинский нападающий Лионель Месси показал, как играет в футбол со своими сыновьями.

Свежий ролик Месси опубликовал в Instagram.

У Лионеля и его жены Антонеллы Рокуццо три сына — Тьяго (родился в 2012 году), Матео (родился в 2015 году) и Чиро (родился в 2018 году).

Контракт Месси с «Барселоной» истек 30 июня текущего года, новое соглашение до сих пор не подписано. Ожидается, что Лионель подпишет новое соглашение в августе, но до тех пор ему нельзя тренироваться вместе с каталонской командой.

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Источник — Instagram

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