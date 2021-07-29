ВИДЕО. Месси сыграл в футбол со своими сыновьями

34-летний аргентинский нападающий Лионель Месси показал, как играет в футбол со своими сыновьями.

Свежий ролик Месси опубликовал в Instagram.

У Лионеля и его жены Антонеллы Рокуццо три сына — Тьяго (родился в 2012 году), Матео (родился в 2015 году) и Чиро (родился в 2018 году).

Контракт Месси с «Барселоной» истек 30 июня текущего года, новое соглашение до сих пор не подписано. Ожидается, что Лионель подпишет новое соглашение в августе, но до тех пор ему нельзя тренироваться вместе с каталонской командой.