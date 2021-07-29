ВИДЕО. Черноморец тренируется перед матчем с Днепром-1

Следующий матч УПЛ «Черноморец» вынужденно проведет в Днепре, поскольку футбольное поле одесского стадиона пока не отвечает требованиям для игр на профессиональном уровне. Во втором круге «Днепр-1» приедет в Одессу, чтобы сыграть «домашний» матч.
«Моряки» готовятся к выездному поединку на своей базе в Совиньоне.
Поединок «Черноморец» — «Днепр-1» пройдет 31 июля в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30.
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Источник — ФК Черноморец
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