ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Черноморцем и Днепром пройдет в Днепре

На стадионе в Одессе газон находится в таком состоянии, что играть невозможно

  • 27.07.2021 00:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Черноморцем и Днепром пройдет в Днепре
© Стадион Черноморец

Дирекция УПЛ удовлетворила ходатайство клуба «Черноморец» и определила место проведения матча 2-го тура УПЛ.

Поединок 2-го тура между «Черноморцем» и «Днепром-1» пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре, а не в Одессе.

Во втором круге весной матч 17-го тура «Днепр-1» – «Черноморец», соответственно, состоится в Одессе.

На стадионе в Одессе из-за концертов звезд эстрады газон находится в таком состоянии, что играть в футбол невозможно.

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Источник — УПЛ

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