Какой певец виноват? Матч Черноморца с Шахтером может пройти не в Одессе

Состояние газона на домашней арене «Черноморца» снова ухудшилось

  • 25.07.2021 21:35
  • 3591 просмотр
  • 7 комментариев
Какой певец виноват? Матч Черноморца с Шахтером может пройти не в Одессе
© Черноморец

Матч 5-го тура УПЛ, в котором 21 августа соперником «Черноморца» будет донецкий «Шахтер», «моряки» сыграть дома, скорее всего, не смогут.

Дело в том, что после вчерашнего концерта белорусского исполнителя Максима Коржа, который на стадионе «Черноморец» посетило около 45 тысяч поклонников, поле повреждено еще больше. Специальное защитное полотно оказалось слабым для полного предохранения газона от порчи.

Если учесть, что на восстановление поля может потребоваться от 2 до 3 недель минимум, существует вероятность очередного переноса матча. Также 11 ноября на одесском стадионе «Черноморец» намечен матч, в котором сборная Украины сыграет с Болгарией.

Напомним, первый домашний матч в сезоне 2021/22 с «Днепром-1» во 2-м туре УПЛ «Черноморец» вынужден будет провести на поле соперника – в Днепре. Это решение вызвано качеством газона на стадионе «Черноморец», который был изрядно подпорчен во время концерта украинского исполнителя Дмитрия Монатика.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.07.2021 22:38
    0
    Может Климов просто боится проводит матчи в Одессе? Фанаты могу и лицо ему побить прямо на стадионе за то, что угробил команду и сделал из нее фарм-клуб Динамо
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 22:28
    +1
    И в Запорожье были жовтяки после Потапа с Мозгами на День металлургов.
    Могли бы и в поле где то выступать...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.07.2021 22:03
    -2
    Я так понимаю фото,когда сцену еще не поставили.
    Какие вопросы к Коржу?
    Там и так было дно
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    etorfine
    online
      etorfine, 25.07.2021 21:59
    +4
    odiniznashih, 25.07.2021 21:47
    Ну, любят в Одессе музыку.
    Корж - это музыка?
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 25.07.2021 21:48
    -3
    Стадион в принципе зарабатывает деньги..как бы молодцы..претензий быть не может..футбол к сожалению убыточный в украине..
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 25.07.2021 21:47
    -2
    Ну, любят в Одессе музыку.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 25.07.2021 21:42
    +2
    Зробіть щоб можна було нормально матюкатися, дісклеймер якійсь 18+, чи ще щось
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 25.07.2021 21:59
    +4
    odiniznashih, 25.07.2021 21:47
    Ну, любят в Одессе музыку.
    Корж - это музыка?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 25.07.2021 21:42
    +2
    Зробіть щоб можна було нормально матюкатися, дісклеймер якійсь 18+, чи ще щось
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 22:28
    +1
    И в Запорожье были жовтяки после Потапа с Мозгами на День металлургов.
    Могли бы и в поле где то выступать...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.07.2021 22:38
    0
    Может Климов просто боится проводит матчи в Одессе? Фанаты могу и лицо ему побить прямо на стадионе за то, что угробил команду и сделал из нее фарм-клуб Динамо
    Ссылка
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