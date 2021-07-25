Какой певец виноват? Матч Черноморца с Шахтером может пройти не в Одессе

Матч 5-го тура УПЛ, в котором 21 августа соперником «Черноморца» будет донецкий «Шахтер», «моряки» сыграть дома, скорее всего, не смогут.

Дело в том, что после вчерашнего концерта белорусского исполнителя Максима Коржа, который на стадионе «Черноморец» посетило около 45 тысяч поклонников, поле повреждено еще больше. Специальное защитное полотно оказалось слабым для полного предохранения газона от порчи.

Если учесть, что на восстановление поля может потребоваться от 2 до 3 недель минимум, существует вероятность очередного переноса матча. Также 11 ноября на одесском стадионе «Черноморец» намечен матч, в котором сборная Украины сыграет с Болгарией.

Напомним, первый домашний матч в сезоне 2021/22 с «Днепром-1» во 2-м туре УПЛ «Черноморец» вынужден будет провести на поле соперника – в Днепре. Это решение вызвано качеством газона на стадионе «Черноморец», который был изрядно подпорчен во время концерта украинского исполнителя Дмитрия Монатика.