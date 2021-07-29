ВИДЕО. Как Кулач подписывал контракт с Динамо

После прохождения предсезонных сборов в составе киевского «Динамо» 28-летний форвард Владислав Кулач заключил соглашение с клубом.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

После согласования формальностей лучший бомбардир прошлого сезона украинской Премьер-лиги, который забил 15 мячей в составе «Ворсклы», поделился своими эмоциями.