ВИДЕО. Как Кулач подписывал контракт с Динамо

После прохождения предсезонных сборов в составе киевского «Динамо» 28-летний форвард Владислав Кулач заключил соглашение с клубом.
Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.
После согласования формальностей лучший бомбардир прошлого сезона украинской Премьер-лиги, который забил 15 мячей в составе «Ворсклы», поделился своими эмоциями.
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Источник — ФК Динамо Киев
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