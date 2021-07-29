ХУДЖАМОВ: «Пока не перестанут давать взятки судьям, будут исчезать клубы»

Бывший профессиональный вратарь Рустам Худжамов прокомментировал снятие «Альянса» с турнира Первой лиги:

«Пока президенты и функционеры не перестанут давать взятки судьям, пока клубы не начнут менять систему подготовки тренеров и детей, пока в УАФ сидят люди, которые не терпят критики и пытаются заткнуть рты людям с другим мнением, пока сама УАФ не начнет менять наш футбол не только громкими заявлениями, но и делами – до тех пор у нас и будут исчезать клубы».

Напомним, из-за скандальных решений судей клуб «Альянс» решил сняться с турнира Первой лиги.