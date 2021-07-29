Комитет арбитров УАФ считает справедливыми два удаления игроков Альянса

Из-за скандальных решений судей клуб «Альянс» решил сняться с Первой лиги

  • 29.07.2021 00:48
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Комитет арбитров УАФ считает справедливыми два удаления игроков Альянса
© ФК Металлист Харьков

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола считает справедливыми оба удаления в поединке Первой лиги ПФЛ «Альянс» (Липовая Долина) – «Металлист» (Харьков), который состоялся 26 июля 2021 года.

Епізод 1. 37-та хвилина. ВІДЕО 

37 мин. Игровая ситуация связана с нарушением / фолом, а именно: срывом очевидной голевой возможности (СОГМ), во время совершения нарушения.

Игрок №4 ФК «Альянс» совершил нарушение / фол (толчок соперника №12 в спину), в непосредственной близости от собственной штрафной площади, когда он контролировал мяч и очевидно двигался в направлении ворот соперника. Согласно требованиям действующих Правил игры и соответствующих критериев, нарушения в подобных игровых ситуациях должны трактоваться как СОГМ и наказываться штрафным ударом и красной карточкой для нарушителя. Действия и принятые решения арбитром в этом игровом эпизоде ​​были справедливыми и такими, которые отвечают требованиям действующих Правил игры.

Епізод 2. 79-та хвилина. ВІДЕО

79 мин. Игровая ситуация связана с нарушением / фолом, а именно: неправомерное использование рук (задержка руками) при ведении единоборства / борьбы за верховой мяч, сорвало перспективную атаку (СПА) соперника.

Игрок №11 ФК «Альянс», имея желтую карточку, совершил нарушение / фол (задержал соперника №94 руками) в непосредственной близости от собственных ворот, когда он пытался направить мяч в ворота соперника, летевший на уровне его головы. Действия и принятые арбитром решения отвечают требованиям действующих Правил игры и ожидаемому уровню арбитража. В подобных игровых ситуациях неправомерные действия руками защитника №11 ФК «Альянс» должны трактоваться как СПА и наказываться штрафным ударом и желтой карточкой для нарушителя, которая была второй, что привело к его удалению с поля.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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