Тоттенхэм интересуется хавбеком Ювентуса

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Аарону Рэмзи. Туринский клуб готов отпустить игрока, поскольку он так и не смог закрепиться в основе команды. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

При этом не известно, согласится ли сам Рэмзи на переход в «Тоттенхэм». Ранее он в течение 11 лет выступал за принципиального соперника «Шпор», «Арсенал».

«Ювентус» подписал Рэмзи летом 2019 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 5 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.