Ювентус ищет покупателя на Рэмзи

Туринский «Ювентус» намерен избавиться от 30-летнего валлийского полузащитника Аарона Рэмзи. Итальянский клуб уже ищет покупателя на футболиста.
Рэмзи перешел в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» летом 2019 года в качестве свободного агента, но не прижился в туринском клубе. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 30 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.
Вероятно, футболист вернется в английскую Премьер-лигу.
Контракт Рэмзи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.
Источник — Daily Mail
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