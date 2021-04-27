Ювентус ищет покупателя на Рэмзи

Туринский клуб намерен продать британского футболиста

  • 27.04.2021 13:53
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
Ювентус ищет покупателя на Рэмзи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» намерен избавиться от 30-летнего валлийского полузащитника Аарона Рэмзи. Итальянский клуб уже ищет покупателя на футболиста.

Рэмзи перешел в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» летом 2019 года в качестве свободного агента, но не прижился в туринском клубе. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 30 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

Вероятно, футболист вернется в английскую Премьер-лигу.

Контракт Рэмзи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.

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Источник — Daily Mail

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Комментарии
    salomon77757
      salomon77757, 27.04.2021 14:57
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    salomon77757
    online
      salomon77757, 27.04.2021 14:57
    0
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