Ювентус ищет покупателя на Рэмзи

Туринский «Ювентус» намерен избавиться от 30-летнего валлийского полузащитника Аарона Рэмзи. Итальянский клуб уже ищет покупателя на футболиста.

Рэмзи перешел в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» летом 2019 года в качестве свободного агента, но не прижился в туринском клубе. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 30 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

Вероятно, футболист вернется в английскую Премьер-лигу.

Контракт Рэмзи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.