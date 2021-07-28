США – Катар. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ США – Катар.

«Золотой Кубок КОНКАКАФ – это 26-й розыгрыш турнира для стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна. Турнир проходит в США в девяти городах на десяти стадионах. Откуда появились 16 участников? Есть так называемая Лига Наций КОНКАКАФ, по итогам которой команды попадают на Золотой Кубок КОНКАКАФ. Но в этом году на турнире играет еще одна приглашенная сборная. В этом году это обладатель Кубка Азии-2019 и хозяин следующего чемпионата мира Катар. На этом Золотом Кубке КОНКАКАФ должна была играть и хорошая сборная Кюрасао, но из-за вспышки коронавируса в команде, она снялась с турнира.

США со стопроцентным результатом выиграла группу В. Катар также стал первым, но с 7 баллами в активе. В четвертьфинале Катар выиграл 3:2 у Сальвадора, а США оказались сильнее Ямайки (1:0).

Сборная США идет 20-й в рейтинге ФИФА. Американцев возглавляет 47-летний Грегг Берхальтер. США шесть раз завоевывали этот трофей и предыдущий раз в 2017 году. В июне 2021-го года сборная США завоевала трофей Лиги Наций КОНКАКАФ, обыграв в финале Мексику (3:2). Но в той сборной США были Пулишич, Дест, Рейна, Сарджент, Маккенни, Стеффен, Брукс и другие футболисты, которые играют в Европе. Все эти игроки сейчас находятся в своих клубах и готовятся к новому сезону. А костяк этой сборной США составляют игроки MLS.

У сборной Катара нет таких проблем, так как в турнире участвуют их лучшие футболисты, которые в 2019 году выиграли Кубок Азии, победив в финале Японию (3:1). У них в составе 24-летний нападающий «Аль-Духаиля» Алмоез Али. Он забил уже 30 голов за сборную Катара. Также выделю в этом составе высокорослого форварда Мохаммеда Мунтари. Еще выделяется представитель «Аль-Садда» Акрам Афиф, права на которого в свое время принадлежали «Вильярреалу». Отмечу также опытного Хассана Аль-Хайдоса (132 игры и 20 голов за сборную). А еще в составе есть Абдулазиз Хатем и Карим Будиаф, которые также провели много матчей за сборную Катара. Главный тренер Катара 45-летний испанец Феликс Санчес Бас, который с 2017-го года возглавляет сборную Катара. До этого он работал с катарскими молодежками, а также с юношеской «Барселоной». У сборной Катара философия испанского футбола. И эта философия дает результаты. Катар уже находится на 58-м месте в рейтинге ФИФА. Кстати на прошлом Кубке Азии Катар забил 19 мячей и пропустил только один в финале от Японии. Но они все равно выиграли у японцев 3:1. Фантастические результаты.

Несмотря на то, что Катар играет в гостях, я ставлю выше их шансы на выход в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ, так как у сборной США нет основного состава. Без всяких обид и как тренер-профессионал, я делаю ставку на Катар», - сказал Грозный.

Матч США – Катар состоится 30-го июля. Начало встречи в 02:30.