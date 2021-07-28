США – Катар. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ

  • 28.07.2021 22:35
  • 193 просмотра
  • 0 комментариев
США – Катар. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Динамо Киев. Вячеслав Грозный

Известный украинский Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ США – Катар.

«Золотой Кубок КОНКАКАФ – это 26-й розыгрыш турнира для стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна. Турнир проходит в США в девяти городах на десяти стадионах. Откуда появились 16 участников? Есть так называемая Лига Наций КОНКАКАФ, по итогам которой команды попадают на Золотой Кубок КОНКАКАФ. Но в этом году на турнире играет еще одна приглашенная сборная. В этом году это обладатель Кубка Азии-2019 и хозяин следующего чемпионата мира Катар. На этом Золотом Кубке КОНКАКАФ должна была играть и хорошая сборная Кюрасао, но из-за вспышки коронавируса в команде, она снялась с турнира.

США со стопроцентным результатом выиграла группу В. Катар также стал первым, но с 7 баллами в активе. В четвертьфинале Катар выиграл 3:2 у Сальвадора, а США оказались сильнее Ямайки (1:0).

Сборная США идет 20-й в рейтинге ФИФА. Американцев возглавляет 47-летний Грегг Берхальтер. США шесть раз завоевывали этот трофей и предыдущий раз в 2017 году. В июне 2021-го года сборная США завоевала трофей Лиги Наций КОНКАКАФ, обыграв в финале Мексику (3:2). Но в той сборной США были Пулишич, Дест, Рейна, Сарджент, Маккенни, Стеффен, Брукс и другие футболисты, которые играют в Европе. Все эти игроки сейчас находятся в своих клубах и готовятся к новому сезону. А костяк этой сборной США составляют игроки MLS.

У сборной Катара нет таких проблем, так как в турнире участвуют их лучшие футболисты, которые в 2019 году выиграли Кубок Азии, победив в финале Японию (3:1). У них в составе 24-летний нападающий «Аль-Духаиля» Алмоез Али. Он забил уже 30 голов за сборную Катара. Также выделю в этом составе высокорослого форварда Мохаммеда Мунтари. Еще выделяется представитель «Аль-Садда» Акрам Афиф, права на которого в свое время принадлежали «Вильярреалу». Отмечу также опытного Хассана Аль-Хайдоса (132 игры и 20 голов за сборную). А еще в составе есть Абдулазиз Хатем и Карим Будиаф, которые также провели много матчей за сборную Катара. Главный тренер Катара 45-летний испанец Феликс Санчес Бас, который с 2017-го года возглавляет сборную Катара. До этого он работал с катарскими молодежками, а также с юношеской «Барселоной». У сборной Катара философия испанского футбола. И эта философия дает результаты. Катар уже находится на 58-м месте в рейтинге ФИФА. Кстати на прошлом Кубке Азии Катар забил 19 мячей и пропустил только один в финале от Японии. Но они все равно выиграли у японцев 3:1. Фантастические результаты.

Несмотря на то, что Катар играет в гостях, я ставлю выше их шансы на выход в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ, так как у сборной США нет основного состава. Без всяких обид и как тренер-профессионал, я делаю ставку на Катар», - сказал Грозный.

Матч США – Катар состоится 30-го июля. Начало встречи в 02:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности