Президент ПФЛ: «Альянс? Надеюсь, здравый смысл возьмет верх»

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал возможное снятие с Первой лиги клуба «Альянс» из Липовой Долины:

«Официальная бумага от «Альянса» еще не приходила. Я все-таки надеюсь, что и не придет. Зная информацию, я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх.

Я не могу понять решение, которое приняло руководство «Альянса». Все знают, что эта команда претендовала на место в четверке, а также может бороться за место в Премьер-лиге.

Мы общались с руководством «Альянса» и просили, чтобы они не делали эмоциональных шагов. Пока ситуация не очень хорошая Завтра на совете ПФЛ будем решать, что делать дальше».