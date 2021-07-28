Президент ПФЛ: «Альянс? Надеюсь, здравый смысл возьмет верх»

Александр Каденко – о ситуации вокруг клуба Первой лиги

  • 28.07.2021 22:24
  • 1858 просмотров
  • 5 комментариев
Президент ПФЛ: «Альянс? Надеюсь, здравый смысл возьмет верх»
© ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал возможное снятие с Первой лиги клуба «Альянс» из Липовой Долины:

«Официальная бумага от «Альянса» еще не приходила. Я все-таки надеюсь, что и не придет. Зная информацию, я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх.

Я не могу понять решение, которое приняло руководство «Альянса». Все знают, что эта команда претендовала на место в четверке, а также может бороться за место в Премьер-лиге.

Мы общались с руководством «Альянса» и просили, чтобы они не делали эмоциональных шагов. Пока ситуация не очень хорошая Завтра на совете ПФЛ будем решать, что делать дальше».

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Источник — ТК Футбол

(8 голосов)

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Комментарии
    Rash VM
    online
      Rash VM, 28.07.2021 23:56
    0
    Задаю вопрос всем. Какое место займет Металлист по итогам первой лиги? Правильно первое. Правда уже не интересно стало. И я так думаю. Потому что второе будет означать для МХ как бы провал. Поэтому и начинают со старта вытягивать их за уши
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 28.07.2021 23:39
    +4
    Не в этой стране говорить о здравом смысле, коррупционер на коррупционере.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 28.07.2021 23:19
    +3
    С Гельзином, с РУХом все увидели "здравый смысл" банды Пиявко!!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 28.07.2021 23:11
    +3
    "здравий смисл" - це на думку корупційної гниди означає за свої ж гроші терпіти суддівське свавілля, а потім гопник-менеджер суперника тебе ще й л@йном поллє зверху...
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 28.07.2021 22:31
    0
    Завтра на совете ПФЛ будем решать, что делать дальше
    ------------------------------------------
    Если на полях будет бескомпромиссная, но честная, борьба, никто возражать не станет. Ну может только Металл + ист.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 28.07.2021 23:39
    +4
    Не в этой стране говорить о здравом смысле, коррупционер на коррупционере.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 28.07.2021 23:19
    +3
    С Гельзином, с РУХом все увидели "здравый смысл" банды Пиявко!!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 28.07.2021 23:11
    +3
    "здравий смисл" - це на думку корупційної гниди означає за свої ж гроші терпіти суддівське свавілля, а потім гопник-менеджер суперника тебе ще й л@йном поллє зверху...
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 28.07.2021 23:56
    0
    Задаю вопрос всем. Какое место займет Металлист по итогам первой лиги? Правильно первое. Правда уже не интересно стало. И я так думаю. Потому что второе будет означать для МХ как бы провал. Поэтому и начинают со старта вытягивать их за уши
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 28.07.2021 22:31
    0
    Завтра на совете ПФЛ будем решать, что делать дальше
    ------------------------------------------
    Если на полях будет бескомпромиссная, но честная, борьба, никто возражать не станет. Ну может только Металл + ист.
    Ссылка
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