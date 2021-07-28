Президент ПФЛ: «Альянс? Надеюсь, здравый смысл возьмет верх»

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал возможное снятие с Первой лиги клуба «Альянс» из Липовой Долины:
«Официальная бумага от «Альянса» еще не приходила. Я все-таки надеюсь, что и не придет. Зная информацию, я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх.
Я не могу понять решение, которое приняло руководство «Альянса». Все знают, что эта команда претендовала на место в четверке, а также может бороться за место в Премьер-лиге.
Мы общались с руководством «Альянса» и просили, чтобы они не делали эмоциональных шагов. Пока ситуация не очень хорошая Завтра на совете ПФЛ будем решать, что делать дальше».
Источник — ТК Футбол
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Если на полях будет бескомпромиссная, но честная, борьба, никто возражать не станет. Ну может только Металл + ист.
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Если на полях будет бескомпромиссная, но честная, борьба, никто возражать не станет. Ну может только Металл + ист.
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