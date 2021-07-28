Азар вернулся из отпуска в ужасной форме

Недавно Эден Азар вернулся из отпуска, который у него был более продолжительным из-за участия в Евро-2020.
Перед началом предсезонной подготовки бельгиец прошел медобследование и различные тесты на физподготовку. Азар показал ужасные результаты – он вернулся из отпуска в ужасной форме.
При этом главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на Азара в новом сезоне. Для 30-летнего бельгийца наняли личного тренера по физподготовке.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет вернуть Эдена Азара.
Источник — AS
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