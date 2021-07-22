Челси намерен вернуть Азара

Лондонский «Челси» намерен вернуть 30-летнего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эдена Азара.

Азар выступал за «Челси» с лета 2012 по лето 2019 года, после чего перешел в мадридский «Реал» за €115 миллионов. Но карьера в испанском клубе у футболиста не заладилась, и Эден не против вернуться в лондонский клуб.

Стоит отметить, что Азар до сих пор поддерживает близкие отношения с несколькими футболистами «Челси». Но «синим» придется немало заплатить за игрока, чтобы вернуть его в АПЛ.

Ориентировочная стоимость Азара составляет €40 миллионов. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.