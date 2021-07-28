Евгений КРАСНИКОВ: «Надо запрещать заниматься футболом тем, кто снимается»

Руководитель «Металлиста» – о снятии «Альянса»

  • 28.07.2021 17:33
  • 1207 просмотров
  • 3 комментария
Евгений КРАСНИКОВ: «Надо запрещать заниматься футболом тем, кто снимается»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Руководитель «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал решение «Альянса» сняться с Первой лиги.
 
– Как вам новость о снятии «Альянса» и, как следствие, минус 3 очка для «Металлиста».
– А я что знаю, причем тут я.
 
– Результат матча с «Альянсом» не будет учтен, так как команда не проведет 50% матчей. Получается, «Металлист» проведет на 1 матч больше, чем остальные клубы. Это не проблема?
– Нормально. Это форс-мажор. Кто же знал, что «Альянс» будет сниматься после 1-го тура. А что делать? Будем играть, ничего страшного.
 
– Что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем? Возможно, надо обязать клубы в ходе аттестации предоставлять гарантии, что они доиграют до конца сезона?
– Помимо гарантий, надо вообще запрещать заниматься футболом тем, кто так поступает. Чтобы другим не было повадно. Это же сколько сейчас людей без работы останется. Надо к этому серьезно подходить, потому что сегодня хочу, а завтра не хочу... А это футбольный клуб, Первая лига – серьезный чемпионат. Захотел – играю, хочу – снимаюсь. Надо, чтобы клубы не пропадали.
 
– А штрафы после снятия?
– А кого штрафовать, если они не будут заниматься футболом?, – сказал Красников.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    Odin
    online
      Odin, 28.07.2021 17:49
    -2
    Токсичный тип. По итогам сезона половина Первой лиги будет ненавидеть хорей.
    Давай Женя, больше тупорылых шуточек про надои и зерно. Больше пренебрежения к людям.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.07.2021 17:43
    +2
    Не только футболом
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 28.07.2021 17:35
    +1
    Альянс Липова Команда
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.07.2021 17:43
    +2
    Не только футболом
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 28.07.2021 17:35
    +1
    Альянс Липова Команда
    Ссылка
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