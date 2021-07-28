Нужен ли Динамо Владислав Кулач?

Обозреватель Sport.ua считает, что Влад сможет помочь «бело-синим» лишь в ближней перспективе

  • 28.07.2021 16:15
  • 4054 просмотра
  • 27 комментариев
Нужен ли Динамо Владислав Кулач?
© ФК Динамо. Владислав Кулач

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона попал в «Динамо» по настоятельной рекомендации своего агента – почти всесильного в данной отрасли Вадима Шаблия. Кулач чувствовал себя в «Ворскле» очень комфортно. Казалось, что форвард наконец-то нашел «свою» команду. Но, с другой стороны, вместе с ощущением этого самого комфорта усилилось и чувство собственного достоинства. А точнее – собственной цены. Поговаривают, что Владислав Кулач образца позапрошлого сезона (когда только вернулся в «Ворсклу» после неудачного вояжа в венгерский «Гонвед») и он же в сезоне прошлом – две большие разницы. Парень не только почувствовал вкус забитых мячей и свою нужность, но и пришло желание зарабатывать больше. 

В принципе, желание понятное и вполне логичное. Как тут не вырастут крылья и аппетиты, когда со всех углов трубят о твоих геройствах и пожимают плечами из-за того, что тебя несправедливо отцепили от сборной на Евро-2020. В общем, к финишу своего контракта с полтавским клубом Кулач подходил с твердым намерением продлить соглашение на своих, улучшенных условиях. На серьезно улучшенных. По нашей информации, месячный оклад нападающего в «Ворскле» был порядка 13 тысяч долларов. Футболист якобы требовал двадцать тысяч. И в этом требовании его поддерживал Шаблий.

«Ворскла» очень хотела сохранить бомбардира у себя. Максимов очень хотел. Но запросы игрока оказались для «бело-зеленого» клуба неподъемными. Поэтому четырехлетний роман Кулача с «Ворсклой» и подошел к концу.

***

Были слухи, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Заря», однако слухи так и оказались лишь слухами. Но даже если бы в этих слухах было больше правды, чем догадок, Кулач вряд ли бы захотел вновь заходить в луганскую «воду». По той простой причине, что двадцать тысяч в «Заре» ему бы не дали. А еще из-за того, что после лавров главного бомбардира минувшего сезона УПЛ он уверовал, что в Украине для него на данный момент могут быть интересны лишь два варианта.

Первый отпал сразу же: «Шахтер» всем своим видом показал, что не намерен возвращаться к кандидатуре своего воспитанника. Мол, и иного добра хватает. Да и на радаре уже тогда был Траоре.

Остался второй вариант. Тоже отличный. Тем более, что агент игрока вхож в кабинет к президенту «Динамо». По слухам, еще в мае Вадим Шаблий и Игорь Суркис договорились об ангажементе Влада Кулача. Оставалось дело за малым – поставить в известность Мирчу Луческу.

Но именно тут начались проблемы. Опытнейший румын, узнав постфактум о новом футболисте в своей команде, отказался от этого трансфера. Мол, подобные вопросы решаю только я, и Кулач мне без надобности.

Тем не менее, Игорю Михайловичу удалось убедить Мирчу Михалыча. И Владислав Кулач в качестве свободного агента отбыл на первый тренировочный сбор в составе киевского «Динамо».

За «бело-синих» во время швейцарских «проб» Влад сыграл во всех четырех спаррингах. На его счету – два гола в матче против «Дивонна» (один из них с пенальти). В общей сложности Кулач наиграл 134 минуты. И своей игрой оставил противоречивое впечатление: реализация порой откровенно хромала, но с мотивацией вроде все нормально.

Однако, по информации некоторых наших СМИ, Луческу склонялся к тому, чтобы не брать Влада на второй сбор. И прямо сказал об этом Суркису. Но опять динамовскому президенту удалось найти компромисс с тренером, и Кулач в составе динамовской делегации отбыл в Австрию.


ФК Динамо. Владислав Кулач

На втором сборе форвард забил еще один гол в «товарняке» - в ворота «Газиантепа». И, вернувшись с командой в Киев, стал ждать своей участи. По словам Игоря Суркиса, судьба Кулача должна решиться на днях. И решать ее будет Мирча Луческу.

***

Хотя до официального решения Мистера стало известно из неофициальных источников, что «Динамо» таки подпишет Кулача. Дескать, Влад хоть и не являлся приоритетной трансферной целью чемпионов Украины, однако сумел убедить отдачей и результативностью в своей полезности команде.

Если это действительно так, то можно смело предположить, что Луческу поставил крест на перспективах другого Влада – Супряги. Эти два футболиста – явно «одного поля ягода», и держать их вдвоем нет смысла. Тем более, что на подходе к основе молодой Ванат, имеющий тоже похожие игровые характеристики. А коль так, слухи о скорой продаже/аренде Супряги имеют под собой реальные основания.

Честно говоря, жаль, если Супряга таки уйдет из «Динамо». Потенциал у него огромный, но вот реализовать его почему-то не удалось. Похоже, румынский тренер окончательно разуверился в способности Супряги заиграть на хорошем уровне. Замена Супряги на Кулача видится оперативным решением проблемы: экс-форвард «Ворсклы» способен в режиме «здесь и сейчас» закрыть вопрос с центрфорвардом, ведь скорость, голевое чутье и даже техника у Кулача действительно в порядке. И по имеющемуся набору «функций» он отличается и от Беседина, и от двух новичков команды Шкурина и Рамиреса, которые по своей сути больше похожи именно на Артема, выбывшего надолго из игры в памятном матче сборных Украины и Швеции. К тому же, по некоторым данным, Луческу может использовать Кулача и в качестве правого вингера – как прямую замену слишком подверженному травмам Цыганкову.

В принципе, если все так и случится – Кулач станет игроком «Динамо», а Супряга им быть перестанет – можно будет говорить о более-менее полноценной замене. И о том, что линия атаки киевской команды будет укомплектованной.

Только вот снова в данном случае нужно будет добавлять этот невзрачный эпитет «более-менее». Дело в том, что если Кулачу и удастся проявить себя по максимуму, все равно, на мой субъективный взгляд, в качестве долгоиграющей перспективы в «Динамо» его вряд ли можно рассматривать. Мне кажется, что этот нападающий, в отличие от того же Супряги, уже достиг своего потолка. То, что мы увидели в прошлом сезоне в его исполнении – большего он уже не выдаст. В лучшем случае, лишь повторит. Потому что уже предел. Прогрессировать некуда. Уж извините, это не Жерсон с его скрытыми резервами. И даже не Беседин с его неисчерпаемой работоспособностью. Это просто хороший игрок с хорошими характеристиками. Такой был бы точно лучшим в «Ворскле». Но вряд ли в «Динамо»…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 28.07.2021 17:47
    0
    И нахер не нужен. Для меня загадка, зачем его вообще взяли на просмотр. В Ворскле он был лучшим, но это не повод сразу в Динамо приглашать. В суп Ряхой, в Днепре тоже много забивал, а в Динамо потух..
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 17:45
    0
    Как сообщает в своем твиттере итальянский журналист Николо Скира, нападающий "Динамо" Владислав Супряга в шаге от перехода в "Дженоа".
    ——
    Так ну в таком случае Кулача реально возьмут в роли форварда/ правого вингера
    То теперь нужна ещё замена Сидору
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.07.2021 17:42
    0
    -M@ks__7777-, 28.07.2021 17:06
    Суркоробот что ты так погорел разпятилетний чемпионНььь
    Не відволікайся, смокчи вонючий член,заробляй собі на прожиття
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 17:42
    0
    smart-Forever, 28.07.2021 17:37
    Анекдот
    - Чем отличается Украинская кошка Funny_Cat от европейской?
    - Тем, что Funny_Cat на генетическом уровне понимает, что мяукать и просить еды у Несенюка утром 1-го января и 8-го марта, не то, чтобы абсолютно бесполезно, но и опасно для жизни.
    А ты написал « анекдот» и поставил смайлики чтобы люди поняли , что это не просто набор слов ? А это ты шутишь ?
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 28.07.2021 17:37
    -1
    Анекдот
    - Чем отличается Украинская кошка Funny_Cat от европейской?
    - Тем, что Funny_Cat на генетическом уровне понимает, что мяукать и просить еды у Несенюка утром 1-го января и 8-го марта, не то, чтобы абсолютно бесполезно, но и опасно для жизни.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 28.07.2021 17:32
    +1
    Давже не читал статью....Он для Киева не годиться...очень среднинький игрок...верните Полтаве...Вот за Довбиком стоило напрячься
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.07.2021 17:28
    -1
    Оставьте петицию на сайте президента.
    'Требуем от Динамо Киев подписать В. Кулача с зарплатой 20000 у.е в месяц."
    И голосуйте !
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 17:27
    0
    Кулач если и нужен то максимум на этот сезон .
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 17:25
    +1
    Снова семейный подряд , душевнобольных Форевер Янга и его дочки Максима 777 дежурит на ветке Динамо .
    Ссылка
    -M@ks__7777-
    online
      -M@ks__7777-, 28.07.2021 17:06
    -3
    Nashwill, 28.07.2021 16:48
    Ти маєш вже черв'яків годувати,а все ще смкрдиш,повітря псуєш
    Суркоробот что ты так погорел разпятилетний чемпионНььь
    Ссылка
    Vince Mesk
    online
      Vince Mesk, 28.07.2021 16:58
    -3
    ДК и Шахтер разбирают игроков и тем самым понижают уровень других команд , так и будут слабый чемпионат пока не внисут уровень зарплат и ТД.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 28.07.2021 16:51
    +2
    А что в клубе много нападающих? будет играть, пускай не в каждом матче, но будет, для ротации самый раз он что плохой футболист?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.07.2021 16:48
    +3
    -M@ks__7777-, 28.07.2021 16:29
    Конечно нужен все брёвна и полена должны играть в ФК лесоповале (дынамо )
    Ти маєш вже черв'яків годувати,а все ще смкрдиш,повітря псуєш
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.07.2021 16:45
    -2
    Нет
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 28.07.2021 16:44
    -5
    simon andre, 28.07.2021 16:39
    Луческу сам решит нужен не нужен .А не сайт и диванные эксперты.
    Ты вообще кто, что указываешь кому и что писать??? Мама Кулача или его жена???
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.07.2021 16:41
    -4
    и снова Суркис лезет со своими советами... пускай потом не ноет
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
    online
      Vlad Knyaznin, 28.07.2021 16:39
    -1
    Получил существенную прибавку к жалованию, зимой уйдёт в аренду, следующим летом уйдёт как свободный агент.
    Ссылка
    simon andre
    online
      simon andre, 28.07.2021 16:39
    +1
    Луческу сам решит нужен не нужен .А не сайт и диванные эксперты.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 28.07.2021 16:37
    0
    Ні Динамо Кулач, ні Кулачу Динамо непотрібні.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.07.2021 16:35
    +2
    И самое основное на лавке через год в 29 он уже никому не нужен будет.И даже свои 7-10 к зелени не получит.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.07.2021 16:23
    +10
    Играл бы лучше в Ворскле - там он Человек. А в Динамо растворится и потеряется.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.07.2021 16:34
    +5
    Руководство Ворсклы ещё те говнюки.Подписали отстойников с зарплатой по 10 к а Кулачу вместо того что бы оставить и добавить Зп упустили.Теперь кучка свободных агентов с зарплатой которые по игре просто дно !Зашибись сами себя обдурили.Идиоты !
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 28.07.2021 16:26
    +5
    Будет со своими амбициями лавку греть.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.07.2021 16:31
    +4
    Абсолютно не нужен,челу 28 лет ,случайно выстрелил в одном сезоне и на этом всё закончится
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.07.2021 16:48
    +3
    -M@ks__7777-, 28.07.2021 16:29
    Конечно нужен все брёвна и полена должны играть в ФК лесоповале (дынамо )
    Ти маєш вже черв'яків годувати,а все ще смкрдиш,повітря псуєш
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 28.07.2021 16:51
    +2
    А что в клубе много нападающих? будет играть, пускай не в каждом матче, но будет, для ротации самый раз он что плохой футболист?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.07.2021 16:35
    +2
    И самое основное на лавке через год в 29 он уже никому не нужен будет.И даже свои 7-10 к зелени не получит.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 28.07.2021 17:32
    +1
    Давже не читал статью....Он для Киева не годиться...очень среднинький игрок...верните Полтаве...Вот за Довбиком стоило напрячься
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 17:25
    +1
    Снова семейный подряд , душевнобольных Форевер Янга и его дочки Максима 777 дежурит на ветке Динамо .
    Ссылка
    simon andre
    online
      simon andre, 28.07.2021 16:39
    +1
    Луческу сам решит нужен не нужен .А не сайт и диванные эксперты.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.07.2021 16:25
    +1
    не потрібен
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 28.07.2021 17:47
    0
    И нахер не нужен. Для меня загадка, зачем его вообще взяли на просмотр. В Ворскле он был лучшим, но это не повод сразу в Динамо приглашать. В суп Ряхой, в Днепре тоже много забивал, а в Динамо потух..
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 17:45
    0
    Как сообщает в своем твиттере итальянский журналист Николо Скира, нападающий "Динамо" Владислав Супряга в шаге от перехода в "Дженоа".
    ——
    Так ну в таком случае Кулача реально возьмут в роли форварда/ правого вингера
    То теперь нужна ещё замена Сидору
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.07.2021 17:42
    0
    -M@ks__7777-, 28.07.2021 17:06
    Суркоробот что ты так погорел разпятилетний чемпионНььь
    Не відволікайся, смокчи вонючий член,заробляй собі на прожиття
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 17:42
    0
    smart-Forever, 28.07.2021 17:37
    Анекдот
    - Чем отличается Украинская кошка Funny_Cat от европейской?
    - Тем, что Funny_Cat на генетическом уровне понимает, что мяукать и просить еды у Несенюка утром 1-го января и 8-го марта, не то, чтобы абсолютно бесполезно, но и опасно для жизни.
    А ты написал « анекдот» и поставил смайлики чтобы люди поняли , что это не просто набор слов ? А это ты шутишь ?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 17:27
    0
    Кулач если и нужен то максимум на этот сезон .
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 28.07.2021 16:37
    0
    Ні Динамо Кулач, ні Кулачу Динамо непотрібні.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности