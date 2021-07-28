Нужен ли Динамо Владислав Кулач?

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона попал в «Динамо» по настоятельной рекомендации своего агента – почти всесильного в данной отрасли Вадима Шаблия. Кулач чувствовал себя в «Ворскле» очень комфортно. Казалось, что форвард наконец-то нашел «свою» команду. Но, с другой стороны, вместе с ощущением этого самого комфорта усилилось и чувство собственного достоинства. А точнее – собственной цены. Поговаривают, что Владислав Кулач образца позапрошлого сезона (когда только вернулся в «Ворсклу» после неудачного вояжа в венгерский «Гонвед») и он же в сезоне прошлом – две большие разницы. Парень не только почувствовал вкус забитых мячей и свою нужность, но и пришло желание зарабатывать больше.

В принципе, желание понятное и вполне логичное. Как тут не вырастут крылья и аппетиты, когда со всех углов трубят о твоих геройствах и пожимают плечами из-за того, что тебя несправедливо отцепили от сборной на Евро-2020. В общем, к финишу своего контракта с полтавским клубом Кулач подходил с твердым намерением продлить соглашение на своих, улучшенных условиях. На серьезно улучшенных. По нашей информации, месячный оклад нападающего в «Ворскле» был порядка 13 тысяч долларов. Футболист якобы требовал двадцать тысяч. И в этом требовании его поддерживал Шаблий.

«Ворскла» очень хотела сохранить бомбардира у себя. Максимов очень хотел. Но запросы игрока оказались для «бело-зеленого» клуба неподъемными. Поэтому четырехлетний роман Кулача с «Ворсклой» и подошел к концу.

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Были слухи, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Заря», однако слухи так и оказались лишь слухами. Но даже если бы в этих слухах было больше правды, чем догадок, Кулач вряд ли бы захотел вновь заходить в луганскую «воду». По той простой причине, что двадцать тысяч в «Заре» ему бы не дали. А еще из-за того, что после лавров главного бомбардира минувшего сезона УПЛ он уверовал, что в Украине для него на данный момент могут быть интересны лишь два варианта.

Первый отпал сразу же: «Шахтер» всем своим видом показал, что не намерен возвращаться к кандидатуре своего воспитанника. Мол, и иного добра хватает. Да и на радаре уже тогда был Траоре.

Остался второй вариант. Тоже отличный. Тем более, что агент игрока вхож в кабинет к президенту «Динамо». По слухам, еще в мае Вадим Шаблий и Игорь Суркис договорились об ангажементе Влада Кулача. Оставалось дело за малым – поставить в известность Мирчу Луческу.

Но именно тут начались проблемы. Опытнейший румын, узнав постфактум о новом футболисте в своей команде, отказался от этого трансфера. Мол, подобные вопросы решаю только я, и Кулач мне без надобности.

Тем не менее, Игорю Михайловичу удалось убедить Мирчу Михалыча. И Владислав Кулач в качестве свободного агента отбыл на первый тренировочный сбор в составе киевского «Динамо».

За «бело-синих» во время швейцарских «проб» Влад сыграл во всех четырех спаррингах. На его счету – два гола в матче против «Дивонна» (один из них с пенальти). В общей сложности Кулач наиграл 134 минуты. И своей игрой оставил противоречивое впечатление: реализация порой откровенно хромала, но с мотивацией вроде все нормально.

Однако, по информации некоторых наших СМИ, Луческу склонялся к тому, чтобы не брать Влада на второй сбор. И прямо сказал об этом Суркису. Но опять динамовскому президенту удалось найти компромисс с тренером, и Кулач в составе динамовской делегации отбыл в Австрию.



ФК Динамо. Владислав Кулач

На втором сборе форвард забил еще один гол в «товарняке» - в ворота «Газиантепа». И, вернувшись с командой в Киев, стал ждать своей участи. По словам Игоря Суркиса, судьба Кулача должна решиться на днях. И решать ее будет Мирча Луческу.

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Хотя до официального решения Мистера стало известно из неофициальных источников, что «Динамо» таки подпишет Кулача. Дескать, Влад хоть и не являлся приоритетной трансферной целью чемпионов Украины, однако сумел убедить отдачей и результативностью в своей полезности команде.

Если это действительно так, то можно смело предположить, что Луческу поставил крест на перспективах другого Влада – Супряги. Эти два футболиста – явно «одного поля ягода», и держать их вдвоем нет смысла. Тем более, что на подходе к основе молодой Ванат, имеющий тоже похожие игровые характеристики. А коль так, слухи о скорой продаже/аренде Супряги имеют под собой реальные основания.

Честно говоря, жаль, если Супряга таки уйдет из «Динамо». Потенциал у него огромный, но вот реализовать его почему-то не удалось. Похоже, румынский тренер окончательно разуверился в способности Супряги заиграть на хорошем уровне. Замена Супряги на Кулача видится оперативным решением проблемы: экс-форвард «Ворсклы» способен в режиме «здесь и сейчас» закрыть вопрос с центрфорвардом, ведь скорость, голевое чутье и даже техника у Кулача действительно в порядке. И по имеющемуся набору «функций» он отличается и от Беседина, и от двух новичков команды Шкурина и Рамиреса, которые по своей сути больше похожи именно на Артема, выбывшего надолго из игры в памятном матче сборных Украины и Швеции. К тому же, по некоторым данным, Луческу может использовать Кулача и в качестве правого вингера – как прямую замену слишком подверженному травмам Цыганкову.

В принципе, если все так и случится – Кулач станет игроком «Динамо», а Супряга им быть перестанет – можно будет говорить о более-менее полноценной замене. И о том, что линия атаки киевской команды будет укомплектованной.

Только вот снова в данном случае нужно будет добавлять этот невзрачный эпитет «более-менее». Дело в том, что если Кулачу и удастся проявить себя по максимуму, все равно, на мой субъективный взгляд, в качестве долгоиграющей перспективы в «Динамо» его вряд ли можно рассматривать. Мне кажется, что этот нападающий, в отличие от того же Супряги, уже достиг своего потолка. То, что мы увидели в прошлом сезоне в его исполнении – большего он уже не выдаст. В лучшем случае, лишь повторит. Потому что уже предел. Прогрессировать некуда. Уж извините, это не Жерсон с его скрытыми резервами. И даже не Беседин с его неисчерпаемой работоспособностью. Это просто хороший игрок с хорошими характеристиками. Такой был бы точно лучшим в «Ворскле». Но вряд ли в «Динамо»…