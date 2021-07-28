Ворсклу и КуПС рассудит чешский судья Орел

В четверг, 29 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Ворскла» — КуПС. Первый поединок завершился со счетом 2:2.
Встречу рассудят чешские арбитры. Главный судья матча — Павел Орел. Ассистенты — Якуб Грабовски, Радек Котик. Четвертый арбитр — Ян Махалек.
33-летний рефери Орел относительно недавно приезжал в Украину, когда работал на товарищеской игре Украина — Бахрейн (1:1), которая состоялась в Харькове 23 мая.
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Источник — ФК Ворскла
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