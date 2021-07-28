Алан ПАТРИК: «В матче с Ингульцом не хватило пространства впереди»

Хавбек «Шахтера» считает, что его команда могла забивать больше

  • 28.07.2021 12:59
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Алан ПАТРИК: «В матче с Ингульцом не хватило пространства впереди»
© ФК Шахтер. Алан Патрик

30-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:1) в матче первого тура украинской Премьер-лиги.

«Я очень счастлив, что помог команде и забил гол. Первый матч очень важен - важно начинать побеждать. Это была наша цель. Нам удалось провести отличную игру, несмотря на то, что в конце было чуть больше прессинга, давления.

Пропустили мяч, но, думаю, хорошо контролировали игру. Не хватило пространства впереди, в атаке - мы могли забить больше. Но победа важна, и мы будем продолжать усердно работать», - сказал Патрик.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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