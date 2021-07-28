Буковина отказалась от египтянина и подпишет камерунца

31 июля черновицкие футболисты в очередном туре Второй лиги будут принимать «Мункач».

К этому поединку буковинцы собираются дозаявить камерунского легионера Эллу, раньше выступавшего за «Карпаты» и «Ингулец», который уже продолжительное время находится в расположении черновицкой команды.

А вот еще один легионер - из Египта, который был на просмотре, не впечатлил главного тренера «Буковины» Евгения Коваленко, поэтому от его услуг решено отказаться.

Также не исключен вариант, что на следующей неделе вернется в «Буковину» бомбардир Василий Палагнюк.

В первом туре нового чемпионата «Буковина» сыграла вничью с «Чайкой» (0:0).