Буковина отказалась от египтянина и подпишет камерунца

Черновицкая команда продолжает усиливаться

  • 28.07.2021 11:24
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Буковина отказалась от египтянина и подпишет камерунца
© ФК Ингулец. Арман Кен Элла

31 июля черновицкие футболисты в очередном туре Второй лиги будут принимать «Мункач».

К этому поединку буковинцы собираются дозаявить камерунского легионера Эллу, раньше выступавшего за «Карпаты» и «Ингулец», который уже продолжительное время находится в расположении черновицкой команды.

А вот еще один легионер - из Египта, который был на просмотре, не впечатлил главного тренера «Буковины» Евгения Коваленко, поэтому от его услуг решено отказаться.

Также не исключен вариант, что на следующей неделе вернется в «Буковину» бомбардир Василий Палагнюк.

В первом туре нового чемпионата «Буковина» сыграла вничью с «Чайкой» (0:0).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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