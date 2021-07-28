Выбрал Ювентус. Аллегри рассказал, что мог возглавить Реал

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что отказался возглавить мадридский «Реал» перед тем, как принять итальянский клуб.

«Я должен поблагодарить президента «Реала» за предоставленную мне возможность. Я выбрал «Ювентус» из-за моей любви к этому клубу и потому, что я верю в эту молодую команду. Тренировать этих игроков будет интересно, но мы также должны побеждать. Это самое главное», - сказал Аллегри.

Ранее сообщалось, что Аллегри подозревают в отмывании денег.