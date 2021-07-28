Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Перед голом в ворота Зари думал отдавать пас»

Полузащитник «Александрии» – о победном мяче в дебютном поединке

  • 28.07.2021 08:19
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Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Перед голом в ворота Зари думал отдавать пас»
© Футбол 1/2/3. Иван Калюжный

Новоиспеченный хавбек «Александрии» Иван Калюжный прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

«Поединок с «Зарей» получился очень сложным. Но в тоже время и интересным. Обе команды имели не один шанс отличиться, а такой футбол, думаю, нравится зрителям. Считаю, что итог матча справедлив. Мы выбрали такую тактику, которая принесла «Александрии» успех. Наш тренерский штаб всегда ставит перед командой максимальные задачи. Хотя, если бы перед игрой мне сказали, что встреча завершится вничью, я, наверное, не отказался бы.

Что касается моего забитого мяча, то я до последнего думал отдавать передачу, но потом-таки решил пробить. Рад, что не ошибся. Этот гол я посвятил свое семье, близким для меня людям.

В нынешнем сезоне перед «Александрией» стоит задача — попадание в еврокубки. Мы хорошо стартовали в чемпионате, будем стараться и дальше радовать своих болельщиков и шаг за шагом идти к своей цели», - сказал Калюжный.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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