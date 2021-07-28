Источник: Юрченко не перейдет в Легию, стала известна причина

Варшавскому клубу нужен футболист с другими характеристиками

  • 28.07.2021 00:30
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Источник: Юрченко не перейдет в Легию, стала известна причина
© Footboom. Владлен Юрченко

Центральный полузащитник Владлен Юрченко, у которого закончился контракт с «Зарей» из Луганска, не перейдет в варшавскую «Легию», информирует Legia.net.

После недавних трансферов футболистов из Украины в Польшу (Артем Шабанов, Назарий Русин, Джоэл Абу Ханна) украинские агенты часто предлагают игроков в «Легию». Так произошло и с Юрченко.

Владлен ныне является свободным агентом. В луганской «Заре» футболист показывал хорошую игру, забив 16 голов и отдав 13 результативных передач в 68 матчах всех турниров, где играла команда в последние два сезона.

Однако, после анализа игры футболиста руководство «Легии» решило, что им нужен игрок с другими характеристиками – и мобильнее, и более мощный физически. Кандидатура Юрченко была отклонена.

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Источник — Legia.Net

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