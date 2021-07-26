Юрченко может перейти в польский клуб

Украинский полузащитник ведет переговоры с «Легией»

  • 26.07.2021 17:07
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Юрченко может перейти в польский клуб
© Instagram. Владлен Юрченко

27-летний украинский экс-полузащитник луганской «Зари» Владлен Юрченко находится в поисках нового клуба. Хавбек ведет переговоры с польской «Легией». Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время, если Юрченко устроят личные условия.

Также украинец получал и другие предложения, но до конкретики дошло только с «Легией».

По итогам прошлого сезона «Легия» стала чемпионом Польши во второй раз подряд.

За «Зарю» Юрченко выступал с лета 2019 года. Всего он провел за клуб 68 матчей во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее Юрченко защищал цвета «Ильичевца», «Байера» и «Вайле».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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