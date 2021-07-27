Спарта Прага
0 : 0
Рапид Вена
28.07.2021 21:30

Спарта Прага – Рапид Вена. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Победа в первом матче, которая абсолютно ничего не значила

  • 27.07.2021 23:23
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Спарта Прага – Рапид Вена. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В среду, 28 июля, в Праге на стадионе «Дженерали Арена» состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют чешская «Спарта» и австрийский «Рапид». Стартовый свисток шотландского рефери Бобби Мэддена прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

«Спарта Прага»

Чешский коллектив начинал для себя гостевой поединок с быстрого гола, однако после перерыва умудрился упустить итоговую победу (1:2). По большому счету, как особых проблем, так и никаких дивидендов данный счет команде Павла Врбы не приносит, так как «правило гостевого гола» было упразднено. Отсюда, для вице-чемпионов Чехии образца прошлого сезона видится лишь один доступный вариант выхода в следующий раунд – победа на своем поле с разницей в два мяча.

Как нельзя кстати в контексте подготовки к ответной игре «красные» имели возможность провести стартовый поединок нового розыгрыша национального первенства. Вот только противостояние против «Сигмы» из Оломоуца имело обратный для них сценарий. «Спарта» также пропустила уже к третьей минуте, но затем ответила трижды, а в конечном итоге счет матча был зафиксирован 3:2. Очевидно, что сил подобные игры забирают прилично, но и к ротации Врба не забыл прибегнуть.

«Рапид Вена»

Команда Дитмара Кюбауэра определенно осталась довольна волевой победой на своем поле, а также тем фактом, что пропущенный ею мяч не будет давать соперникам удобного сценария с минимальной победой. Венский клуб в прошлом сезоне очень серьезно (15 очков) отстал от «РБ Зальцбург» на внутренней арене, поэтому вынужден начинать свой путь в Лигу чемпионов УЕФА со столь ранней стадии турнира. При этом, у «Рапида» будет одно весомое преимущество перед своими соперниками.

Как и перед первым поединком, «зелено-белые» успели провести официальную встречу. Вот только если в середине июля это была легкая прогулка на ранней стадии Кубка Австрии против «Винер Виктории» (6:0), то взломать оборону «Хартберга», да еще и на своем поле, уже так просто не получилось. В итоге, коллектив Кюбауэра стартовал в национальном первенстве с невзрачного поражения 0:2, использовав при этом предельно схожий с первым матчем против «Спарты» состав. Вполне возможно, что это была попытка запутать следы.

Ориентировочные составы

«Спарта Прага»: Ницэ – Хейер, Ганцко, Штетина, Винхейм – Л. Крейчи I, Л. Крейчи II, Павелка, Визнер – Дочкал – Гложек.

«Рапид Вена»: Штребингер – Улльманн, Виммер, Хофманн, Стойкович – Грюлль, Петрович, Любичич, Аразе – Кнасмюллнер, Кара.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что чешский коллектив обладает достаточным еврокубковым опытом для того, чтобы обеспечить себе проход в следующий раунд еще в основное время. Нашей ставкой будет позиция – фора «Спарта Прага» (-1.5) с коэффициентом 3.20 по линии Parimatch.

28 июля, среда

«Спарта Прага» – «Рапид Вена»
Прага. Дженерали Арена. 21:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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