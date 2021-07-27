Виктор КОРНИЕНКО: «Игроки Ингульца были в шоке от футбола Шахтера»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о том, что футболисты «Ингульца» были удивлены игрой соперника в матче 1-го тура УПЛ, который команда Роберто Де Дзерби выиграла 2:1.

– Виктор, какие эмоции после старта чемпионата?

– Было важно начать с победы, это самое главное. Эмоции классные: мы очень соскучились по игре, плюс наконец-то на стадион пришли болельщики. Победили, все нормально.

– В матче с «Ингульцом» «Шахтер» побил собственный рекорд по количеству передач. Насколько довольны качеством игры и физическими кондициями?

– После матча разговаривал с ребятами из «Ингульца», и они признались, что пребывали в небольшом шоке от нашей игры. Будем стараться в каждом поединке выполнять такие действия, контролировать и быстро перемещать мяч, а самое главное – побеждать.

– А что сказали тренеры после стартовой игры? Они остались довольны?

– Вполне, ведь мы победили. Повторюсь, было важно удачно стартовать. Но случались и ошибки, которые будем исправлять.

– Уже в пятницу «Шахтер» ждет выездной поединок со «Львовом». Как проходит подготовка к этой игре, как настраиваетесь?

– У нас серьезная подготовка и максимальный настрой. Будем подходить так к каждому матчу, чтобы побеждать.

