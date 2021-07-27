Продержится? Селезнев пообещал полгода не давать интервью

Форвард сегодня перешел в «Минай»

  • 27.07.2021 19:48
  • 808 просмотров
  • 4 комментария
Продержится? Селезнев пообещал полгода не давать интервью
© YouTube. Евгений Селезнев

Евгений Селезнев, который сегодня стал игроком «Миная», прокомментировал свой переход в закарпатский клуб:

«Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду давать интервью. Это моя официальная позиция. Хочу поблагодарить президента «Миная» и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, и я поверил в них. Дай Бог, чтобы я помог этой команде.

Пацаны очень хорошие, у них горят глаза, это главное. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо».

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Источник — ТК Футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 27.07.2021 20:20
    +2
    Бляха цей рекордсмен позорить Український футбол своїм намагання стати в один ряд з Шацьким і Ребровим. Ті хлопці грали футбол і рекорди прийшли. А цей тупо тягне пенками де спортивний принцип
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 27.07.2021 20:09
    +1
    А если налить?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.07.2021 19:50
    +5
    Лучше бы царь пообещал полгода не бухать
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 27.07.2021 19:48
    +5
    Бухати на пів року кидай.. Буде більше толку..
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.07.2021 19:50
    +5
    Лучше бы царь пообещал полгода не бухать
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 27.07.2021 19:48
    +5
    Бухати на пів року кидай.. Буде більше толку..
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 27.07.2021 20:20
    +2
    Бляха цей рекордсмен позорить Український футбол своїм намагання стати в один ряд з Шацьким і Ребровим. Ті хлопці грали футбол і рекорди прийшли. А цей тупо тягне пенками де спортивний принцип
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 27.07.2021 20:09
    +1
    А если налить?
    Ссылка
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