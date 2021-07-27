Продержится? Селезнев пообещал полгода не давать интервью

Евгений Селезнев, который сегодня стал игроком «Миная», прокомментировал свой переход в закарпатский клуб:

«Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду давать интервью. Это моя официальная позиция. Хочу поблагодарить президента «Миная» и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, и я поверил в них. Дай Бог, чтобы я помог этой команде.

Пацаны очень хорошие, у них горят глаза, это главное. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо».